Сергей БЕЖЕНАР: «Динамо нужно постараться забить быстрый гол»

Киевское «Динамо» начнет в нем участие выездным поединком с «Александрией», который состоится 2 апреля. Накануне игры своим мнением о встрече поделился защитник нашей команды 90-х годов Сергей Беженар:

- Прогнозов делать не буду, могу сказать, что предстоит бойцовская игра. Мы знаем, как «Александрия» играет против хороших команд. По моему мнению, зрители не увидят открытого футбола, будет вязкая борьба. Хозяева постараются перекрыть все зоны и не дать креативным атакующим игрокам «Динамо» пространства. Также александрийцы не допустят большого разрыва между линиями, большое значение будут иметь стандартные положения, а для киевлян - напористость в атаке. Им ни в коем случае нельзя позволить хозяевам убежать в контратаку, поскольку они очень хорошо этим пользуются. Словом, кто выиграет больше единоборств, тот выиграет и матч.

- В первом круге «Динамо» выиграло 5:1 дома, во втором сыграло вничью 1:1 на выезде. Результат предстоящего матча непредсказуем?

- Да, как я уже говорил, с лидерами чемпионата «Александрия» старается играть таким образом, чтобы лишить оппонента пространства. Думаю, киевлянам нужно постараться забить быстрый мяч, тогда хозяевам придется отходить от плана на игру и отыгрываться. При этом появится больше пространства, и игра пойдет в нужное русло. А если «Динамо» в первом тайме не забьет, то потом это будет матч единоборств. Для гостей игра ожидается тяжелой.

- Александрийцы по итогам первого этапа заняли пятое место. Как считаете, они намерены побороться за зону еврокубков?

- Конечно, ведь они уже почувствовали, что такое еврокубки, и хотят снова туда попасть, тем более, что «Александрия» очень хорошо играет дома. Если им удается действовать организовано, их почти невозможно обыграть кому бы то ни было – команда это доказывала не раз. А как только они немного расслабляются, это уже не та «Александрия» - происходит то, что было в матче с «Карпатами» - проигрывают. Исходя из этого, считаю, на поле будет хорошая игровая дисциплина, хозяева очень постараются отобрать очки у динамовцев. С настроем у них точно проблем не возникнет. Это сбалансированная команда, игроки у них мало меняются, костяк остается одним и тем же, так что они хорошо знают, как им нужно играть, тем более, что удачные игры с «Динамо» уже были – и в этом сезоне, и в прошлом, когда александрийцы выбили киевлян из Кубка Украины.

- Можете выделить кого-то из игроков «Александрии»?

- Эта команда хороша, когда она играет, как единое целое. А по индивидуальным качествам каждый игрок «Динамо» сильнее – об этом нет смысла спорить. Так что хозяева будут уповать на командную игру. У них в каждой линии есть свой лидер, часто забивают Кулиш, Пономарь, и средняя линия хорошая, игроки здорово выбегают в контратаку, если находят свободные зоны. Плюс, у них есть наигранные опасные стандартные положения.