Роман ЗОЗУЛЯ: «Хотел, чтобы тренер Бетиса поверил в меня»

Украинский нападающий Роман Зозуля рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.

- Чувствую себя хорошо и физически и морально. Наконец-то эта Санта-Барбара закончилась. Можно сказать на душе сейчас есть какое-то облегчение, потому что разорвал контракт с “Райо” и все закончилось. Очень сильно устал от этого всего, но уже все хорошо. Вернулся в Севилью.

- Всем нам, очень интересен хотя бы краткий рассказ о сложившейся ситуации, так сказать из первых уст, а не из многочисленных СМИ, которые копируют друг у друга инфу, каждый раз приклеивая какие-то свои догадки.

- Фанаты “Райо” обвинили меня в том, что я фашист. По их словам, это потому, что я помогаю украинской армии, а они помогают ДНР и ЛНР. Весь конфликт начался из-за этого. Когда я хотел с ними встретиться и поговорить лицом к лицу, они мне отказали, аргументировав это тем, что у них достаточно информации с другой стороны, то есть с Российской Федерации, что я фашист. И якобы у них есть много доказательств, что я фашист. Но все доказательства, которые они предоставили, закончились на фотографиях с Фейсбука, где я фотографируюсь с ребятами в камуфляжной форме. Один из представителей их ультрас, недавно давал большое интервью, и не стеснялся говорить, что их ребята воевали или даже продолжают находиться на Донбассе, со стороны России. Что в принципе и вызвало конфликтную ситуацию.

- Большое количество украинских фанатов задается вопросом: что сейчас делает Роман Зозуля? Где будет играть футболист нашей сборной в ближайшее время?

- Сейчас я нахожусь в Севильи, с “Райо Вальекано” контракт разорван, я как игрок “Бетиса”. Решением УЕФА, мне разрешено подписать контракт с командой, у которой открыто трансферное окно, в принципе, чем агенты сейчас и занимаются - ищут для меня предложение, чтобы 4 месяца я не просто тренировался, но и игровая практика была. На данный момент я тренируюсь с командой “Бетис”, и ищу варианты для продолжения карьеры.

- Что говорят твои друзья из отечественных фанатских движений, которых у тебя, как мы знаем, должно быть не мало?

- Да, это правда, что я поддерживаю довольно тёплые отношения со многими украинскими ультрас. Конечно самые близкие отношения у меня с ребятами из Днепра, с которыми я поддерживаю отношения по сей день. За последнее время я очень сдружился с харьковскими ультрас. И я очень ценю заслугу всех наших ультрас, это те герои, которые первыми пошли защищать нашу страну. Мы все прекрасно знаем сколько у каждого движа было потерь, потерь наших героев (тяжело вздыхает, - прим. ред.) и честно, я их очень уважаю и ценю. То, что они мне говорят, то, что они могу сделать - они делают, они меня максимально поддерживают, и я им за это очень благодарен. Они все знают про ситуацию с “Райо”, каждый день я с ними на связи, они оказывают мне очень сильную моральную поддержку, без которой мне было бы намного сложнее. Спасибо им большое за это! Днепровским ультрас, Харьковским и всем-всем нашим ребятам с Украины, которых я не знаю лично, но присутствие и поддержку которых я всегда ощущаю. Недавно, когда “Динамо” играло, ультрас киевлян сделали большой баннер в поддержку, за что им огромнейшее спасибо, я все это вижу и всегда помню. Чувствую поддержку всех вас, спасибо вам!

- Ультрас “Бетиса” массово выразили тебе поддержку в связи с последними событиями. Появились ли у тебя друзья среди ультрас этого клуба? Что можешь рассказать о них?

- Да, на самом деле это правда. Я, честно говоря, не ожидал, но я так же почувствовал огромнейшую поддержку со стороны ультрас “Бетиса”. Это было очень неожиданно и настолько же приятно. Люди правильно понимают меня и понимают какая ситуация произошла. При первой же возможности отблагодарить их, я это сделаю, будь это мои действия в игре или какие-либо другие возможные способы. Я буду биться на поле за эту эмблему, которой они дорожат, ценят, любят и контрой они прикрыли меня в данной ситуации. И каждый раз, когда они встречали меня и сейчас встречают, когда я выезжаю с тренировочной базы, они говорят что здесь твой дом, ты здесь в безопасности и мы всегда будем рядом. Они даже уже приглашали меня на свой фанатский сектор, на игру “Севилья” – “Бетис”. К сожалению, я не сильно хорошо знаю испанский, по этому не могу в полной мере вести с ними полный диалог и высказать им слова благодарности :)

- Насколько сильным, на твой взгляд, является влияние испанских ультрас на свои клубы?

- Хочу отметить, что в Испании, ультрас имеют очень большое влияние на футбольные клубы и их руководство. Их здесь очень уважают и прислушиваются к их мнению. Хочу сказать огромное спасибо ультрасам “Бетиса”, за ту кофту, что они мне подарили. Подобную футболку мне доверили носить ребята с “Днепра” (речь идёт о футболке «Днепрянин», коорая была выдана только 3 или 4 игрокам за все время,- прим. ред.). Я знаю, что эту кофту они подарили мне не за игру на поле, а за другие качества и для поддержки меня, и я с нетерпение буду ждать случая что бы доказать и показать всем свою благодарность. Здесь очень заметна связь между футболистами и ультрас. Это можно видеть по заполняемости стадионов. Раз - два раза в неделю устраиваются открытие тренировки. Например перед игрой с Севильей, на одну из таких открытых тренировок пришло около двух тысяч ультрас, они пели и всячески настраивали команду на игру. Даже если взять ситуация с “Райо”, она говорит о том, как тесна здесь связь “футбольный клуб – ультрас”.

- Не считаешь ли ты несостоявшийся переход в “Райо”, ошибкой своего агента? Как мог человек с твоими взглядами даже глянуть в сторону клуба, трибуна которого известна своими левыми настроениями?

- Именно из-за этого сделка не состоялась. Нет, я не считаю что это ошибка моих агентов. Они хотели сделать как можно лучше для меня. У меня оставалось совсем мало времени для принятия решения, все предложения до этого - я отклонял, хотя предложений было много. Но я такой человек, который всегда стремится все доделать до конца. Вот допустим в “Бетисе” я хотел добиться, что бы тренер наконец-то поверил в меня и я буду играть, тем более перед этим всем конфликтом я сыграл в основе, потом с “Барселоной” был в заявке. Опять же, я не считаю, что это была ошибка моих агентов. Очень сложно было предугадать развитие сложившейся ситуации после моего перехода в “Райо” именно таким образом. Конечно же, если бы мы изначально знали пророссийское настроение болельщиков этого клуба, никакой речи о продолжении моей карьеры там не было. Даже более того, после подписания контракта с ними, мой хороший друг, скинул мне информацию, что ультрас “Райо”, против перехода Зозули. После чего я перекинул эту статью агенту, который незамедлительно попросил комментарий от руководства клуба “Райо”, на что мы получили ответ, что все хорошо, проблем не будет , не волнуйтесь. По этому вины агентов в этом нет, а наоборот - это те люди , которым я полностью доверяю, и не представляю себе в роли их, каких-либо ещё. Это те люди, которые поддержали и были рядом со мной в трудные моменты. Они со мной до конца, и хотят для меня только лучшего. Я благодарен им за то потраченное время, силы и нервы. Именно благодаря им мы закончили эту все историю в столь короткий срок (вздыхает,- прим. ред.).

- Продолжим тему политики. Что думаешь по поводу происходящего сейчас в Украине? Что, по-твоему, нынешняя власть делает правильно, а чего не делает вовсе, или делает не правильно?

- Знаете, когда началась вся эта «Антитеррористическая операция» мы все думали, верили, что вот-вот все закончиться, наши лидеры договорятся о мире. Но, видимо нашей стране выпало то испытание на прочность, которое никто даже не мог себе представить. И продолжается по сей день.

- Какие чувства у тебя возникали, когда глупые люди из числа поклонников “Райо”, не разбираясь в вопросе, называли тебя фашистом.

- Когда я туда попал и увидел всю ситуацию своими глазами, мне стало очень больно за тех ребят и за свою страну. Что люди позволяют себе открывать рот и говорить слово “фашист”, не зная ничего, как ни о самом этом слове так и обо мне. Я помогал, помогаю и буду помогать нашим ребятам. Я общался со многими футболистами в Испании, и все говорят: «Если случись такое в Испании, Роман, мы бы делали, так, как делаешь ты, сто процентов. И если бы мы так же, приехали в другую страну и к нам так отнеслись - было бы очень больно» - говорят парни.



Очень многие относятся с пониманием и предлагают свою помощь. Здесь вообще мало знают про нашу войну. Когда все только начиналось, этому в новостях практически не уделялось внимания. И мало людей в Испании знает, что у нас по сей день продолжаются военные действия, и каждый день гибнут люди. Обидно мне, что они вышли, покричали, поставили мне клеймо «фашист», и разошлись по домам. Они не видят того, что из дня в день у нас происходит, они живут той мифической пропагандой, что в Украине все нацисты и фашисты. Обидно, что из-за того, что человек любит и защищает свою страну, он не может заниматься своим любимым делом (Роман ещё не может играть в Испании, около 4-х месяцев,- прим. ред.). Можно сказать: чего они хотели - они добились. И я бы не хотел, чтоб эти люди почувствовали то, что чувствует украинский народ. Я не собираюсь опускать руки, я украинец, и остаюсь им до конца, я всегда буду стоять на своём и ни что не поменяет моего мнения, даже такая вот ситуация. Я верю, что все будет хорошо, как у меня, так и у моей страны.