Владимир ШАРАН: «Задача Александрии – попасть в еврокубки»

- Хотілося б привітати Вас, команду та вболівальників із виходом в першу шістку кращих команд. Можна сказати, що завдання мінімум виконане?

- Так, все правильно Ви говорите тому, що після перших чотирьох турів сказати, що ми виконаємо завдання було дуже важко, але добре, що тоді ми обіграли «Ворсклу». Для нас був хороший поєдинок, в якому ми перемогли. Старт був не досить вдалим, але ми розуміли проти кого граємо і потім ми, після перемоги над «Олімпіком», відчули більше впевненості і почали діяти так, як ми завжди звикли діяти. Головне, що довели все до кінця. Завдання мінімум, яке перед нами ставилось ми виконали. Навіть покращили свою позицію на одну сходинку, порівняно з минулим роком. Але попереду другий етап чемпіонату.

- Весняна частина змагань викликала подвійне враження. З одного боку, така впевнена перемога над «Волинню», а потім... Можливо, команда десь підсвідомо розслабилась?

- Я не думаю. Хоча після таких матчів завжди є деяка ейфорія. Проте я така людина, яка відразу присікає в корінні подібні прояви. В роздягальні було сказано, що ми готуємося дуже серйозно до «Карпат», і всі прекрасно про це розуміли, але все одно я побачив, що у деяких гравців була якась самовпевненість.Мовляв, ми можемо перемагати будь-який клуб. І це зіграло з нами злий жарт. Також не можу сказати, що нам не потрібні були очки в матчі з «Дніпром». Ми намагались перемогти, але «Дніпро» також провів непоганий поєдинок. І в матчі зі «Сталлю», в принципі, я задоволений грою хлопців до другого пропущеного м’яча. Але, все рівно, я побачив, що це не та «Олександрія», яка була у грі з «Чорноморцем» минулого сезону, коли ми завершували футбольний рік. Ми над цими проблемами вже попрацювали, і я сподіваюсь, що на завершальному етапі ми побачимо ті бійцівські якості «Олександрії», до яких ми всі звикли.

Я ніколи не коментую дії арбітрів, але переглянувши гру зі «Сталлю», я просто хотів сказати про те, що тренер «Чорноморця» після матчу з нами сказав: «Вы видели сегодня уничтожение «Черноморца»«. А переглянувши цю гру ми не побачили ніякого там «уничтожения». І не було там таких пенальті, які були у матчі зі «Сталлю». Я хотів би сказати, що ми ніколи не скаржимося на суддівство, тому що всі люди помиляються. Але якщо то було «уничтожение «Черноморца»«, тоді я не розумію, що ж було з «Олександрією» в Дніпрі проти “Сталі”?

- В якому функціональному та психологічному стані перебуває зараз команда?

- У нас такий зараз вибір, що ми й самі не знаємо, який буде склад в неділю проти «Динамо». Скоріш за все будуть виступати гравці з молодіжного складу. Тому, що дуже багато травмованих. А.Чорній та А.Запорожан отримали травми в матчі зі «Сталлю», С.Чеботаєв перелом зап’ястя отримав на тренуванні. Д. Леонов впав на коліно, теж травмований. А. Шендрік у грі з «Дніпром» отримав травму. Ю. Путраш потрохи набирає фізичні кондиції. Але теж не готовий. Я думаю, що будемо дозаявляти П.Мягкова. Але треба нам буде когось відзаявляти. У М.Козака теж проблеми у паховій зоні, невідомо чи зможе він прийняти участь в матчах цього сезону. Ще й В.Шкіндер травмувався. Поїде на обстеження до Києва. С.Басов та С.Сімінін пропускають гру через перебір карток. Ну і А.Цурікову забороняють грати тому, що він належить «Динамо», хоча зарплатню отримує у нас. Я б хотів би попрохати і Сергія Реброва і Ігоря Михайловича Суркіса, дозволити Андрію зіграти в матчі проти “Динамо”.

- Що до перенесеного матчу «Олімпік» - «Карпати». Ми до кінця не знали на якому місці завершимо першу частину чемпіонату. Як Ви на це реагували?

- Ну, тут немає чому дивуватися. Зараз такі реалії нашого футболу. Самі не знаємо, що в країні завтра буде, що ще можна говорити про футбол? Ми розуміли що «Олімпік» не програє, тому налаштовувались на гру з «Динамо». Чи краще це чи гірше буде відомо в майбутньому.

- Скажіть, будь ласка, які завдання стоять перед командою на завершальну частину чемпіонату?

- Завдання залишається таким, як і в минулому сезоні – потрапити в зону єврокубків. Наш президент завжди ставить завдання, які нам під силу. Він хоче, щоб вболівальники в Олександрії бачили матчі за участтю європейських команд. Хлопці про це знають, їх завдання виходити і працювати на всю силу. Хотілося б, щоб вболівальники нас підтримували, адже зараз не самі кращі часи. Треба їх пережити. А Ваша підтримка стане запорукою наших успішних виступів.