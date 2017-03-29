Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир ШАРАН: «Задача Александрии – попасть в еврокубки»

Наставник «Александрии» подвел итоги первой части чемпионата

  • 29.03.2017 13:13
  • 46 просмотров
  • 0 комментария
Метки
www.fcdnipro.ua, Владимир Шаран
© www.fcdnipro.ua, Владимир Шаран
- Хотілося б привітати Вас, команду та вболівальників із виходом в першу шістку кращих команд. Можна сказати, що завдання мінімум виконане? 
- Так, все правильно Ви говорите тому, що після перших чотирьох турів сказати, що ми виконаємо завдання було дуже важко, але добре, що тоді ми обіграли «Ворсклу». Для нас був хороший поєдинок, в якому ми перемогли. Старт був не досить вдалим, але ми розуміли проти кого граємо і потім ми, після перемоги над «Олімпіком», відчули більше впевненості і почали діяти так, як ми завжди звикли діяти. Головне, що довели все до кінця. Завдання мінімум, яке перед нами ставилось ми виконали. Навіть покращили свою позицію на одну сходинку, порівняно з минулим роком. Але попереду другий етап чемпіонату. 
 
- Весняна частина змагань викликала подвійне враження. З одного боку, така впевнена перемога над «Волинню», а потім... Можливо, команда десь підсвідомо розслабилась? 
- Я не думаю. Хоча після таких матчів завжди є деяка ейфорія. Проте я така людина, яка відразу присікає в корінні подібні прояви. В роздягальні було сказано, що ми готуємося дуже серйозно до «Карпат», і всі прекрасно про це розуміли, але все одно я побачив, що у деяких гравців була якась самовпевненість.Мовляв, ми можемо перемагати будь-який клуб. І це зіграло з нами злий жарт. Також не можу сказати, що нам не потрібні були очки в матчі з «Дніпром». Ми намагались перемогти, але «Дніпро» також провів непоганий поєдинок. І в матчі зі «Сталлю», в принципі, я задоволений грою хлопців до другого пропущеного м’яча. Але, все рівно, я побачив, що це не та «Олександрія», яка була у грі з «Чорноморцем» минулого сезону, коли ми завершували футбольний рік. Ми над цими проблемами вже попрацювали, і я сподіваюсь, що на завершальному етапі ми побачимо ті бійцівські якості  «Олександрії», до яких ми всі звикли. 
 
Я ніколи не коментую дії арбітрів, але переглянувши гру зі «Сталлю», я просто хотів сказати про те, що тренер «Чорноморця» після матчу з нами сказав: «Вы видели сегодня уничтожение «Черноморца»«. А переглянувши цю гру ми не побачили ніякого там «уничтожения». І не було там таких пенальті, які були у матчі зі «Сталлю». Я хотів би сказати, що ми ніколи не скаржимося на суддівство, тому що всі люди помиляються. Але якщо то було «уничтожение «Черноморца»«, тоді я не розумію, що ж було з «Олександрією» в Дніпрі проти “Сталі”? 
 
- В якому функціональному та психологічному стані перебуває зараз команда? 
- У нас такий зараз вибір, що ми й самі не знаємо, який буде склад в неділю проти «Динамо». Скоріш за все будуть виступати гравці з молодіжного складу. Тому, що дуже багато травмованих. А.Чорній та А.Запорожан отримали травми в матчі зі «Сталлю», С.Чеботаєв перелом зап’ястя отримав на тренуванні. Д. Леонов впав на коліно, теж травмований. А. Шендрік у грі з «Дніпром» отримав травму. Ю. Путраш потрохи набирає фізичні кондиції. Але теж не готовий. Я думаю, що будемо дозаявляти П.Мягкова. Але треба нам буде когось відзаявляти. У М.Козака теж проблеми у паховій зоні, невідомо чи зможе він прийняти участь в матчах цього сезону. Ще й В.Шкіндер травмувався. Поїде на обстеження до Києва. С.Басов та С.Сімінін пропускають гру через перебір карток. Ну і А.Цурікову забороняють грати тому, що він належить «Динамо», хоча зарплатню отримує у нас. Я б хотів би попрохати і Сергія Реброва і Ігоря Михайловича Суркіса, дозволити Андрію зіграти в матчі проти “Динамо”.
 
- Що до перенесеного матчу «Олімпік» - «Карпати». Ми до кінця не знали на якому місці завершимо першу частину чемпіонату. Як Ви на це реагували? 
- Ну, тут немає чому дивуватися. Зараз такі реалії нашого футболу. Самі не знаємо, що в країні завтра буде, що ще можна говорити про футбол? Ми розуміли що «Олімпік» не програє, тому налаштовувались на гру з «Динамо». Чи краще це чи гірше буде відомо в майбутньому. 
 
- Скажіть, будь ласка, які завдання стоять перед командою на завершальну частину чемпіонату? 
- Завдання залишається таким, як і в минулому сезоні – потрапити в зону єврокубків. Наш президент завжди ставить завдання, які нам під силу. Він хоче, щоб вболівальники в Олександрії бачили матчі за участтю європейських команд. Хлопці про це знають, їх завдання виходити і працювати на всю силу. Хотілося б, щоб вболівальники нас підтримували, адже зараз не самі кращі часи. Треба їх пережити. А Ваша підтримка стане запорукою наших успішних виступів.
 

Источник — ФК Александрия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.