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Конкурс прогнозов на Sport.ua стартует!

Делайте свои прогнозы на ближайшие матчи ведущих чемпионатов и еврокубковых поединков

  • 29.03.2017 13:04
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Конкурс прогнозов на Sport.ua стартует!

Sport.ua возобновляет традиционный Конкурс прогнозов, который стартует уже в субботу, 1 апреля. Период проведения: 1 апреля – 1 мая. Ставки на матчи можно делать уже сейчас!

Предлагаем знатокам сделать свои прогнозы на матчи чемпионатов Англии, Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии и Голландии. Впереди нас ждут увлекательные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионатов Украины и России.

 

Сделать ставки


ПРАВИЛА

Правила очень простые – можно сделать свой прогноз либо на точный счет и получить четыре очка либо на исход (победа хозяев, ничья, победа гостей) и получить один балл.

Некоторые матчи имеют статус – Джокер (помечены как «Дж»). Очки за такие матчи удваиваются!

ПРИЗЫ

Призы получат три самых точных прогнозиста. Призы победителям конкурса предоставят наши спонсоры.

Приз за первое и второе места от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51





А также приз за третье место от спортивного интернет-магазина bombardyr.com

Источник — Sport.ua

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