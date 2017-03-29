Конкурс прогнозов на Sport.ua стартует!

Sport.ua возобновляет традиционный Конкурс прогнозов, который стартует уже в субботу, 1 апреля. Период проведения: 1 апреля – 1 мая. Ставки на матчи можно делать уже сейчас!
Предлагаем знатокам сделать свои прогнозы на матчи чемпионатов Англии, Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии и Голландии. Впереди нас ждут увлекательные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионатов Украины и России.
ПРАВИЛА
Правила очень простые – можно сделать свой прогноз либо на точный счет и получить четыре очка либо на исход (победа хозяев, ничья, победа гостей) и получить один балл.
Некоторые матчи имеют статус – Джокер (помечены как «Дж»). Очки за такие матчи удваиваются!
ПРИЗЫ
Призы получат три самых точных прогнозиста. Призы победителям конкурса предоставят наши спонсоры.
Приз за первое и второе места от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51
А также приз за третье место от спортивного интернет-магазина bombardyr.com
Источник — Sport.ua
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