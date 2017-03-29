Динамо готово взять Макаренко обратно

Неопределенной остается и дальнейшая судьба Евгения Макаренко, который зимой разорвал контракт с «Динамо» , но в статусе свободного агента так нигде по сей день и не трудоустроился. Напомним, по слухам, у него в последний момент сорвался вариант с «Шальке», а российским клубам он якобы отказал по политическим соображениям.

При этом в кулуарах поговаривают, что летом 25-летний левый защитник может вернуться в «Динамо». Узнать, так ли это, у самого футболиста не удалось. Его номер - вне зоны досягаемости.

Тогда как, по данным источника, это вполне возможно: «Действительно, есть вариант, что Евгений придет, так сказать, «с повинной» за то, что отказался от зимнего предложения, и его снова примут в динамовские ряды». Напомним, зимой сообщалось, будто бы столичный клуб предложил ему сильно урезанную зарплату - $250 тыс. в год, и на таких условиях Макаренко отказался продлевать с «бело-синими» контракт.