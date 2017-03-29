Килиан МБАППЕ: «Переходить в Реал нужно на пике»

Интервью нападающего сборной Франции и «Монако» Килиана Мбаппе.

О будущем

«Сейчас я игрок «Монако» и сосредоточен на выступлении именно за этот клуб, но «Реал Мадрид» - это отличная команда».

О слухах с переходом в «Реал»

«Я считаю, что в «Реал Мадрид» нужно переходить только тогда, когда ты на пике своей игры. Я ещё не нахожусь на вершине, но никто не знает, что может случится».

О Бензема и Зидане

«Бензема является отличным игроком, а Зидан - отличным тренером».