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Килиан МБАППЕ: «Переходить в Реал нужно на пике»

Форвард «Монако» - о своем возможном переходе в «Реал»

  • 29.03.2017 12:37
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Sportskeeda.com. Килиан Мбаппе
© Sportskeeda.com. Килиан Мбаппе
Интервью нападающего сборной Франции и «Монако» Килиана Мбаппе. 
 
О будущем
 
«Сейчас я игрок «Монако» и сосредоточен на выступлении именно за этот клуб, но «Реал Мадрид» - это отличная команда».
 
О слухах с переходом в «Реал»
 
«Я считаю, что в «Реал Мадрид» нужно переходить только тогда, когда ты на пике своей игры. Я ещё не нахожусь на вершине, но никто не знает, что может случится».
 
О Бензема и Зидане
 
«Бензема является отличным игроком, а Зидан - отличным тренером».
 

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