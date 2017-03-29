Килиан МБАППЕ: «Переходить в Реал нужно на пике»

Интервью нападающего сборной Франции и «Монако» Килиана Мбаппе.
О будущем
«Сейчас я игрок «Монако» и сосредоточен на выступлении именно за этот клуб, но «Реал Мадрид» - это отличная команда».
О слухах с переходом в «Реал»
«Я считаю, что в «Реал Мадрид» нужно переходить только тогда, когда ты на пике своей игры. Я ещё не нахожусь на вершине, но никто не знает, что может случится».
О Бензема и Зидане
«Бензема является отличным игроком, а Зидан - отличным тренером».
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