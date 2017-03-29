Маурицио САРРИ: «Я - заноза в заднице»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри высказался о своем характере и проблемах в серии А.
О себе и премии лучшему тренеру Италии-2015/16
«После этой награды я не стану более политкорректным в своих высказываниях. Я по природе своей – заноза в заднице.
После матча «Наполи» и «Эмполи» я жаловался на календарь, говорил, что при его составлении кому-то не хватило проницательности. Мы должны внимательнее относиться к командам, которые представляют Италию в Европе.
Я также замечал, что больше всех пенальти получает «Рома». И я не собираюсь меняться, даже если я вскоре приму «Ювентус», а не команду третьего дивизиона».
О формате серии А
«Возможно, 20 команд – это слишком много. Может, нам нужно изменить что-то еще».
О своем будущем
«У меня трехлетний контракт с «Наполи».
Источник — Football-italia
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