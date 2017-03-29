Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зозуля может уйти в аренду в испанский клуб

Украинец отсудил зарплату у «Райо Вальекано» и надеется вернуться на поле в апреле

  • 29.03.2017 11:56
  • 2419 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ. Роман Зозуля
© ФФУ. Роман Зозуля
Агент Владимир Кузьменко рассказал о варианте продолжения карьеры украинского футболиста испанского «Бетиса» Романа Зозули, который из-за конфликта с фанатами «Райо Вальекано» остался без футбола до конца сезона.
 
Напомним, что из-за левых фанатов у Зозули сорвался переход в чемпионат Швеции.
«Что касается планов «Бетиса» на Зозулю, то в принципе последний разговор был таким, что со следующего сезона тренер на него рассчитывает, - говорит Кузьменко. - Больше никаких заявлений со стороны севильского клуба не было - чтоб он уходил или тому подобное. Тема его ухода из команды до истечения контракта летом 2019 года вообще не поднимается. Да и сам Рома настроен оставаться в Ла Лиге и продолжить что-то доказывать здесь.
 
Кстати, есть вариант, что он таки поиграет в Испании этой весной. На данный момент это юридически невозможно. Но тут такая ситуация. В одном испанском клубе нападающий на очень долгое время «сломался», и они срочно ищут ему замену до конца сезона. Вариант с Ромой их вполне устраивает, они в нем очень заинтересованы. Поэтому мы сейчас пытаемся добиться у ФИФА разрешение на это. Тут трансферные окна уже роли не играют. Просто хотелось бы сделать это побыстрее, чтобы у Ромы до конца сезона все-таки была игровая практика, чтоб парень хоть немного поиграл».
 
«Сейчас Роман живет в Севилье, ежедневно тренируется с «Бетисом». Кстати, в этом месяце мы выиграли судебный процесс у «Райо Вальекано», и они выплатили Зозуле всю сумму, которую были должны по договору аренды за весь период действия несостоявшегося контракта, - добавил агент. - Наши юристы сработали очень профессионально. Та зарплата, что Роман получает сейчас, идет полностью со стороны «Бетиса».
 
Тем временем 6-летняя дочь Зозули Каролина уже делает первые успехи в теннисе, которым серьезно занимается в Испании. «Тренеры ею очень довольны. Ну а как иначе - там папин характер», - улыбается Кузьменко.
 

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    keegan
      keegan, 29.03.2017 12:05
    +3
    супер новость
    Ссылка
    Пионер
    Пионер, 29.03.2017 12:28
    +4
    Не думаю что УЕФА пойдет на уступки какому-то Зозуле, разрешает ему - сразу же появятся новые Зозули которые захотят обойти правила и сменить клуб.
    Ссылка
    Оксана Малюк
    online
      Оксана Малюк, 29.03.2017 13:00
    -1
    Однако
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.