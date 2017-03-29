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Эвертон нацелился на Виду

Защитник «Динамо» может перебраться в Англию

  • 29.03.2017 11:49
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ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

27-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида интересен английскому «Эвертону».

Из-за того, что контракт Виды с «Динамо» истекает уже летом 2018-го года, ливерпульский клуб надеется, что цена на него будет не слишком высокой.

В текущем сезоне Вида провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник — Calcionews

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