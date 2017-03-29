Эвертон нацелился на Виду

27-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида интересен английскому «Эвертону».
Из-за того, что контракт Виды с «Динамо» истекает уже летом 2018-го года, ливерпульский клуб надеется, что цена на него будет не слишком высокой.
В текущем сезоне Вида провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Источник — Calcionews
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