Роман ГРИГОРЧУК: «Уже пару лет праздную день рождения со всей страной»

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Роман Григорчук - о своем дне рождения и работе в Азербайджане.

- Как провели мини-отпуск, который также совпал с вашим днем рождения?

- Так получается, что мой день рождения совпадает еще и с праздником Новруз. Уже пару лет праздную его со всей страной (смеется). В этот раз, правда, не в Баку, а в Габале – вместе с семьей. Команда имела три дня отдыха. Дальше мы спокойно работали.

- Кто из азербайджанских футбольных деятелей вас поздравил?

- На удивление, много поздравлений было именно от местных журналистов. Было очень приятно читать эти сообщения. Спасибо всем. От других деятелей поздравлений не было, не считая, конечно, всех тех людей, с кем я работаю.

- Вы, наверняка, смотрели матч отборочного цикла ЧМ-2018 между сборными Азербайджана и Германии (1:4).

- Важное событие было в жизни азербайджанского футбола. Эта игра дала хорошую информацию для анализа. Тренеры должны воспользоваться ею в дальнейшем. Она должна помочь стать еще лучше. Ничего плохого не произошло. Германия – это высочайший уровень. В игре были интересные и хорошие эпизоды, которые обнадеживают. На мой взгляд, наилучшие эпизоды за последнее время я увидел именно в матче с Северной Ирландией (0:4). Интересные комбинации, контроль мяча, отбор на чужой половине поля были именно в этой игре. Это моменты, которые если развить, то можно добиваться серьезных результатов.

- Вашего подопечного Магомеда Мирзабекова сильно критиковали после матча. Как вам его игра?

- Сильно бросается в глаза эпизод с взятием ворот Марио Гомеса. Крайний защитник должен справляться с такими вещами и не позволять сопернику так легко распоряжаться мячом. Это минус для него. Но я бы не стал в целом его критиковать. Я верю в него и думаю, что он еще прибавит. Он обладает высокой скоростью, а в футболе это дорогого стоит. Я поддерживаю его и желаю ему проанализировать этот эпизод и стать лучше.

- Есть ли потери перед первым полуфинальным матчем Кубка Азербайджана против бакинского «Интера»?

- Новых нет. За исключением Эльвина Джамалова и Виталия Вернидуба, все тренировались в общей группе. Багали Дабо набирает форму. Но он пока не вернулся на свой уровень. Проблема заключается в том, что Сергей Зенев и Ника Квеквескири вчера приняли участие в товарищеских матчах своих национальных команд. В таком случае, вряд ли мы на них сможем рассчитывать. Такие вещи не должны допускаться в плане календаря. Если есть окно для сборных, то матчи клубов не должны проходить два дня спустя. Для нас это минус.

- Что скажете об игре?

- Полуфинал Кубка уже говорит о степени напряженности игры. Впереди кого-то ждет титул. Следующий шаг – финал. Все команды мотивированы. Мы играем с такой же хорошей командой, как и мы сами. Будет интересно.