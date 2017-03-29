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МЮ потерял 7 игроков накануне матча с Вест Бромвичем

В матче против «Вест Бромвича» «Манчестер Юнайтед» рискует недосчитаться семи игроков первой команды

  • 29.03.2017 11:15
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Reuters/Pixsell. Жозе Моуриньо
© Reuters/Pixsell. Жозе Моуриньо
Во время международного перерыва команда Жозе Моуриньо понесла несколько незапланированных потерей. Например, в сборной Англии Крис Смоллинг нанес повреждение одноклубнику Филу Джонсу на тренировке, а спустя считанные дни травмировался сам. 
 
Кроме того, из сборной Бельгии досрочно вернулся с повреждением пальца стопы Маруан Феллайни. А Поль Погба и Уэйн Руни в свои национальные команды и вовсе не ездили. 
 
Если добавить сюда дисквалификации Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича, то количество отсутствующих игроков в субботу может достигнуть семи. Особенно тяжело обстоят дела в центре поля, где единственным доступным футболистом на данный момент является ветеран Майкл Кэррик. 
 
Добавим, что субботний матч на «Олд Траффорд» ознаменует начало сумасшедшего для «Юнайтед» отрезка. В течение апреля «красным дьяволам» также предстоит сыграть с «Эвертоном», «Сандерлендом», «Андерлехтом», «Челси», «Бернли», «Манчестер Сити» и «Суонси».
 

Источник — Euro-football

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