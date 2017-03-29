В России не боятся бойкота ЧМ-2018

Никаких формальных опасений относительно заявления немецких политиков, которые вновь подняли тему бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, нет, российская сторона готовится к мундиалю в обычном режиме, заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Во вторник в немецких СМИ появились сообщения, что немецкие политики вновь подняли тему бойкота чемпионата мира-2018. При этом уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.

«Разговоры все ведутся политиками, а не футбольными людьми, поэтому нам в своей работе неуместно принимать это в расчет. У нас нет никаких опасений, мы готовимся в обычном рабочем режиме. Думаю, что все в мире, кто этим вопросом интересуется, вчера увидели прекрасный запуск в футбольном отношении стадиона в Сочи. Никаких формальных поводов для беспокойства у нас нет», - сказал Сорокин по телефону.

В марте генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать ЧМ-2018 у России.