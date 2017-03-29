Лукаш Теодорчик подписал контракт с Андерлехтом

Бельгийский «Андерлехт» выкупил права на форварда киевского «Динамо» и сборной Польши Лукаша Теодорчика. Об этом сообщает бельгийская пресса. «Андерлехт» заплатит за Теодорчика 5 миллионов евро. Контракт поляка с брюссельским клубом рассчитан на 4 года.
Напомним, ранее мы сообщали о возможности трансфера Лукаша Теодорчика. В контракте футболиста есть опция, которая позволяет экс-игроку «Динамо» летом перейти в более известный клуб.
Источник — Sport.ua
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