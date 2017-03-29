Лукаш Теодорчик подписал контракт с Андерлехтом

да спорт юа себя не уважает...(

"господин Берлускони подарил мне красивый часы" мамай клинусь))))

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Звідки такий заголовок? В самому інтерв'ю жодного слова про це.