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Лукаш Теодорчик подписал контракт с Андерлехтом

Польский нападающий больше не принадлежит «Динамо»

  • 29.03.2017 11:09
  • 1687 просмотров
  • 2 комментария
Метки
voetbalkrant.com. Лукаш Теодорчик
© voetbalkrant.com. Лукаш Теодорчик
Бельгийский «Андерлехт» выкупил права на форварда киевского «Динамо» и сборной Польши Лукаша Теодорчика. Об этом сообщает бельгийская пресса. «Андерлехт» заплатит за Теодорчика 5 миллионов евро. Контракт поляка с брюссельским клубом рассчитан на 4 года.
 
Напомним, ранее мы сообщали о возможности трансфера Лукаша Теодорчика. В контракте футболиста есть опция, которая позволяет экс-игроку «Динамо» летом перейти в более известный клуб.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    gljdah
      gljdah, 29.03.2017 11:34
    0
    Прощёлкали нормального футболиста
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    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 29.03.2017 11:39
    -2
    Не удивлюсь, если Дерлиз перейдет в какой то условный Генк и повторит сутьбу Теодорчика...Нужно нормальное(толковое) руководство, тренер + убрать к черту все лимиты и не платить зажравшимся мажерам зарплату в месяц, которую простые люди годами зарабатывают!!!
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