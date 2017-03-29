Хорхе ВАЛЬДАНО: «Аргентина рискует пропустить ЧМ-2018 из-за Месси»

Сборная Аргентины без дисквалифицированного Лионеля Месси проиграла Боливии и ухудшила свои шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира.

- Поведение Месси в последних матчах настораживает, - заявил после матча экс-игрок сборной Аргентины Хорхе Вальдано. - Он ругается на судью, нецензурно выражается. Но пропуск четырёх матчей – это слишком. Аргентина рискует пропустить чемпионат мира из-за дисквалификации Месси