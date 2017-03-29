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Хорхе ВАЛЬДАНО: «Аргентина рискует пропустить ЧМ-2018 из-за Месси»

Экс-нападающий сборной Аргентины раскритиковал лидера «Барселоны»

  • 29.03.2017 10:59
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eurosport.ru. Лионель Месси
© eurosport.ru. Лионель Месси
Сборная Аргентины без дисквалифицированного Лионеля Месси проиграла Боливии и ухудшила свои шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира.
 
- Поведение Месси в последних матчах настораживает, - заявил после матча экс-игрок сборной Аргентины Хорхе Вальдано. - Он ругается на судью, нецензурно выражается. Но пропуск четырёх матчей – это слишком. Аргентина рискует пропустить чемпионат мира из-за дисквалификации Месси
 

Источник — Sport.ua

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