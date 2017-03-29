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Агент: «В Зозуле перестают видеть профессионального футболиста»

Владимир Кузьменко рассказал, почему сорвался трансфер его подопечного в Швецию

  • 29.03.2017 10:48
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ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

У Романа Зозули все в порядке с зарплатой. Но несмотря на разрешение ФИФА перебраться в какой-то из чемпионатов, проходящих по системе весна - осень, игровой простой форварда «Бетиса» и сборной Украины продолжается. Эта ситуация может сохраниться вплоть до лета. Однако, как мы выяснили, есть вероятность, что уже в апреле Зозуля все-таки вернется в игру.

«Ближайшие игровые перспективы Романа? Давайте еще два-три дня подождем. Трансферные окна кое-где еще открыты, поэтому мы будем пытаться до конца найти какое-то позитивное решение, какой-то выход из сложившейся ситуации, - рассказал агент футболиста Владимир Кузьменко. - Варианты трудоустройства Зозули за это время были разные, но, к сожалению, на первый план тут вышел уже не футбол, а другие темы, прежде всего - политика. Именно из-за надуманного, фальшивого обвинения (в фашизме со стороны ультрас «Райо Вальекано». - Авт.) многие клубы отказывались от его услуг.

Например, были два очень конкретных варианта в Швеции. В одном клубе уже предложили условия, которые нас устроили, дело шло к подписанию. Но фанаты там оказались левых взглядов, пригрозили какими-то акциями руководству клуба, и пошел отказ. В другом клубе, при том что их фанаты наоборот правые, решили тоже на всякий случай предостеречься по принципу «как бы чего не вышло». Вот это и есть самое обидное, что отказы идут как цепная реакция, все смотрят друг на друга - если другие сказали «нет», то и я на всякий случай тоже скажу «нет». Из-за фальшивого обвинения люди перестают видеть в нем профессионального футболиста и отказывают не из-за игровых качеств, а по другим причинам».

Отметим, что есть порядка десяти чемпионатов, где в ближайшие дни имеет право устроиться Зозуля. Например, до 30 марта открыто трансферное окно в Южной Корее, до 31 марта – в Грузии, Японии, Швеции, Норвегии и Зимбабве, до 5 апреля – в Беларуси, а до 10 апреля можно подписать контракт с клубом из Финляндии.

Источник — Сегодня Спорт

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