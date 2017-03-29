Паоло МАЛЬДИНИ: «Милан видит во мне проблему»

Паоло Мальдини - один из величайших защитников всех времен, отыгравший 25 сезонов, всю свою карьеру за один клуб - «Милан». Он семь раз становился чемпионом Италии и пять раз обладателем Кубка европейских чемпионов. На его счету 126 матчей за Скудару Адзурру, 74 в качестве капитана, а также участие в четырех Чемпионатах мира.

Недавно Паоло побывал в Нью-Йорке по случаю анонса Международного кубка чемпионов, представленного Heineken, послом которого он является вместе с Алексом Фергюсоном.

Легендарный капитан «россонери» принял участие в подкасте Planet Fútbol, ответив на вопросы о своей карьере и не только.

- Каким достижением в своей карьере ты гордишься больше всего?

- Я с детства хотел стать футболистом. Так что я исполнил свою мечту. Это самое главное. Также все уважали меня как человека. Сейчас, когда я завершил карьеру, вижу это еще больше. Я очень этим горжусь.

- Каким игроком ты восхищался больше всего в своей карьере?

- Моим товарищем по команде Франко Барези, истинным капитаном. Он был примером для всех. Он не любил много говорить, практически никогда не говорил (улыбается). Но на поле или на тренировках он был номером один.

- Кто был лучшим игроком, против которого тебе довелось играть?

- Я назову Марадону. Поскольку он был Марадоной (смеется). Также он был хорошим парнем на поле. Очень уважительным. После него, возможно, лучшим был бразилец Роналдо. Два года, в течение которых он играл за «Интер» до травмы, он был очень, очень, очень хорош. Также я играл против Зидана и Платини…

- Да, они тоже были неплохи (смеется). Ты забивал немного в своей карьере, но какой твой любимый гол?

- Наверно, мой первый гол. Мы играли с «Комо», командой из Серии А, и победили 1-0. Я забил гол. Я всё еще помню, как господин Берлускони подарил мне красивые часы. С тех пор я забил не так много.