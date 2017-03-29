Артем ФРАНКОВ: «Украина одержала героическую победу над Австрией»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал последние матчи юношеских сборных Украины.

«Сборную Украины 17-летних - с героической победой над Австрией (2:1 по счету, но 4:10 по ударам в створ, 10:18 по ударам - думаю, понятно... На 80+3-й вырвали, браво, Кащук! Браво, Сергей Попов!) и выходом на Евро. Мы заняли второе место, но среди восьми вторых явно не худшие, поскольку набрали 6 очков. А из тех, у кого 4 и второе место, увы, турнир покинула сборная Фарер - у нее разница отрицательная (Норвегия, Португалия и Босния проходят).

Германия после 10:1 с армянами и 6:2 с финнами обыграла турок всего лишь 3:1. Явный регресс!

Увы, радость не приходит одна. 19-летние из такого же элит-раунда не вышли. В принципе, там все было ясно после второго тура, проигранного хозяевам - голландцам (на Евро выходили только победители групп). Ну а напоследок словно с горя еще и финнам уступили 1:2, забив только в добавленное время. Ударов нанесли кучу (15:8), да все неточно - нереализация...

Ну и напоминание, что финны это нам не хухры-мухры», – написал Франков в своей конференции.