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Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Тренер-вратарь не может возглавлять сборную»

Национальную команду России нужно доверить Курбану Бердыеву, считает специалист

  • 29.03.2017 09:54
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ruchampions.com. Андрей Канчельскис
© ruchampions.com. Андрей Канчельскис

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о ничьей сборной России в товарищеском матче с Бельгией (3:3).

– Что тут сказать? Порадовало, что забили три гола. Хотя три пропущенных мяча – это многовато. В любом случае, добились результата – не отрицательного. Позитив здесь, наверное, перевешивает негатив, – заметил Канчельскис.

– Как вам качество игры сборной России?
– Я еще до матча сказал, что с бельгийцами будет играть легче, чем с ивуарийцами.

– Почему?
– Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня – особенно в концовке. Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята – молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией – хороший результат.

– Лучший в составе сборной России?
– Можно отметить Миранчука и Бухарова. Но нужно понимать, что последние 15 минут бельгийцы просто доигрывали этот матч, хотели, чтобы встреча быстрее закончилась. Вы сами видели их ляпы. По всей видимости, толком не восстановились после Греции. А наши свеженькие ребята вышли и сразу создали им проблемы.

– Основной вывод по этой ничьей?
– Работы еще очень-очень много, особенно в защите.

– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?
– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.

– Что именно?
– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в «Ростове», в «Рубине». Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…

Источник — Спорт-Экспресс в России

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