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Сборная Бразилии первой квалифицировалась на ЧМ-2018

Победа над Парагваем гарантировала пентакампеоноам путевку в финальную часть турнира

  • 29.03.2017 09:44
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В 14-м туре отбора на ЧМ-2018 сборная Бразилии по футболу разбила Парагвай со счетом 3:0.

Пентакампеоны набрали 33 очка, лидируя в своей отборочной группе. Даже в случае поражений в четырех оставшихся турах квалификации, Бразилия не опустится ниже четвертого места, гарантирующего прямую путевку в финальную часть ЧМ-2018.

Таким образом, сборная Бразилии стала первой командой в мире, квалифицировавшейся на ЧМ-2018.

Источник — Sport.ua

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