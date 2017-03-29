Сборная Бразилии первой квалифицировалась на ЧМ-2018

В 14-м туре отбора на ЧМ-2018 сборная Бразилии по футболу разбила Парагвай со счетом 3:0.
Пентакампеоны набрали 33 очка, лидируя в своей отборочной группе. Даже в случае поражений в четырех оставшихся турах квалификации, Бразилия не опустится ниже четвертого места, гарантирующего прямую путевку в финальную часть ЧМ-2018.
Таким образом, сборная Бразилии стала первой командой в мире, квалифицировавшейся на ЧМ-2018.
Источник — Sport.ua
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