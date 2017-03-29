Да, Эстония так тупо подставила СбУ, не по-дружески. Вот что теперь лепетать? Как оправдываться? ...

Характером мягковат Ребров, как для работы главным тренером такой команды. Ему бы начинать надо б...

нууу к примеру... ЭСТОНИЯ !!! карл!!!

Та много, вон Эстония например!))))))))))))