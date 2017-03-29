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Эстония — Хорватия — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка Эстония — Хорватия

  • 29.03.2017 09:42
  • 254 просмотров
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В товарищеской встрече между сборными Эстонии и Хорватии крупную победу одержали эстонцы:

Источник — Sport.ua

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