Олег КУЗНЕЦОВ: «Болельщики не бросят Динамо в тяжелые времена»

Уже в субботу стартует второй этап ЧУ. Напомним, в нем команды будут разбиты на две шестерки, внутри которых будет сыграно еще два круга. О том, какие интриги остались в этом сезоне, как вернуть болельщиков на трибуны, рассказал призер Евро-88 Олег Кузнецов.

Украинское «класико»

Весной нас ждет еще минимум два матча между «Динамо» и «Шахтером», это не считая возможной встречи в финале КУ. Правда, на игру в Харькове команды могут выйти, когда судьба золотых медалей уже будет известна.

«Даже если «Шахтер» обеспечит себе досрочно чемпионство, на матче с «Динамо» стадион пустым не будет, — уверен Кузнецов. — Да и команды не станут отбывать номер. Наоборот, киевляне захотят в очной встрече доказать, что они сильнее. Надеюсь, болельщики не бросят «Динамо» в тяжелые времена, а в Харькове, где теперь играет «Шахтер», соскучились по большому футболу».

Борьба за еврокубки

В первой шестерке команды ожидают сразу несколько битв: за место в ЛЧ, а также за путевки в ЛЕ. Причем бронзовые медали дадут право попасть сразу в групповой этап ЛЕ. Ни с чем останется лишь шестая команда, пока это «Черноморец».

«Каждый матч в первой шестерке будет боевым, — считает Кузнецов. — Ставки достаточно высокие, все хотят засветиться в Европе. Не сказал бы, что той же «Заре» гарантировано третье место. Хотя, конечно, тут луганчане выглядят предпочтительнее. Сложнее всего придется одесситам. Но в этом году команда смотрится прилично, никто им не мешает обыгрывать своих прямых конкурентов. А дальше будет много зависеть от еврокубковой жеребьевки. По уровню «Александрия», «Олимпик» и «Черноморец» примерно равные. Это рабочие лошадки. Команды без звезд, которые добиваются результата в основном благодаря своим тренерам».

Кто на вылет

Сейчас выделяются три основных претендента на вылет, это «Карпаты», «Волынь» и «Днепр». Лучане в этом году только проигрывали, днепряне добыли четыре ничьи, а львовяне взяли восемь очков. «Карпаты» выглядят предпочтительнее, но впереди еще десять туров.

«Вряд ли вылет грозит кому-то, кроме последней тройки, — рассуждает эксперт. — Выделяются сейчас «Карпаты», туда пришел новый тренер, перестроил игру, добывает результат. Вряд ли сможет зацепиться за место в элите «Волынь», а второй «клуб на вылет» пока назвать сложно. Что касается остальных команд, надеюсь, что не опустит руки «Ворскла», где явно расстроены из-за того, что выбыли из борьбы за еврокубки».

Опять новый формат

По сути, главную изюминку нового формата, второй этап, мы еще оценить не успели. Но в «Шахтере», где предложили это нововведение, уже заговорили о новой схеме розыгрыша. Главная ее цель — внести интригу в матчи второй шестерки.

«Согласен с тем, что надо меняться, — говорит Кузнецов. — Посмотрим, как люди будут ходить на матчи второй шестерки. Если плохо, надо менять формат. Нравится идея, чтобы дать шанс и седьмой команде побороться за еврокубки. Сейчас с той же «Ворсклой» это не было бы лишним».

Вернуть фанов на стадионы

Посещаемость матчей первого этапа была просто аховой (в среднем 4,1 тыс. зрителей на матче).

«Все отталкивается от игры команды, даже если она выступает неудачно, но зрелищно, болельщикам будет интересно смотреть матчи на трибунах, — уверен Кузнецов. — Весной, конечно, может быть проще, в теплую и солнечную погоду охотнее заполняют стадионы. Да и клубам надо активнее работать с болельщиками, придумывать какие-то изюминки. Хотя сейчас многим людям просто не до футбола».