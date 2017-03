На 77-й минуте товарищеского матче Франция – Испания Жерар Деулофеу отправил второй мяч в ворота французской команды, но боковой судья поднял флаг, сигнализируя об офсайде.

Так как на матче использовалась система видеоповторов, главный арбитр поединка Феликс Цвайер проконсультировался со своим ассистентом, который разобрал повтор на видео. В итоге, гол Деулофеу был засчитан.

Все разбирательство, считая с удара Деулофеу, заняло всего 40 секунд. Испания победила Францию со счетом 2:0.

Ok, here we go, this is the amount of time it took the video assistant referee to overrule the offside decision and allow Deulofeu's goal pic.twitter.com/kTLn8LgQdD