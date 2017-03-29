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Арбитр матча Франция – Испания засчитал гол после видеоповтора

На консультацию с помощником рефери понадобилось всего 40 секунд

  • 29.03.2017 09:23
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  • 2 комментария
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rfef.es
© rfef.es

На 77-й минуте товарищеского матче Франция – Испания Жерар Деулофеу отправил второй мяч в ворота французской команды, но боковой судья поднял флаг, сигнализируя об офсайде.

Так как на матче использовалась система видеоповторов, главный арбитр поединка Феликс Цвайер проконсультировался со своим ассистентом, который разобрал повтор на видео. В итоге, гол Деулофеу был засчитан.

Все разбирательство, считая с удара Деулофеу, заняло всего 40 секунд. Испания победила Францию со счетом 2:0.

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