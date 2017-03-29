Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Неприятно пропускать на последних минутах тайма»

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов подвел итоги контрольного матча с Бельгией, который состоялся на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился вничью 3:3.

- Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно. Все три гола мы получили со «стандартов». Соперник играл с преимуществом, но кроме тех стандартных положений, моментов у Бельгии не было. В перерыве немного успокоил ребят, поправили тактические нюансы. Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не произошло в Краснодаре.

- Причина голов – колоссальная разница в классе наших защитников с Бентеке?

- Полметра разницы – это уже много. Посмотрим, где и почему уступили. «Стандарты» – это не футбол, но часть футбола, причем важная. Будем над ней работать.

- Как вам стадион «Фишт»?

- Фантастический стадион, с удовольствием еще раз приедем сюда. Спасибо болельщикам, которые, несмотря на счет, гнали нас вперед. Их поддержка очень помогла. Надеюсь, поможет и дальше.

- Что с Дзагоевым, которого так рано заменили?

- Он почувствовал спазм. Стараемся не рисковать футболистами. Не ждали ни минуты и сразу провели замену, чтобы не усугубить состояние. Повлияло ли это на игру? Да, наверное. Все-таки Оздоев больше на оборону нацелен, у него другие качества, хотя он сыграл хорошо. Но Алан в каких-то моментах, наверное, лучше придержал бы мяч.

- Вы определились со схемой. А определились ли с тремя центральными защитниками?

- В этом матче играло другое сочетание. После Краснодара сделали замены. Стараемся давать шанс каждому, чтобы футболисты почувствовали практику. Жаль, что Джикия не удалось задействовать. Имен условного стартового состава сейчас не назову. Через месяц многое может поменяться. Все будет решать конкретное состояние в конкретный день. В первом тайме были проблемки. Нойштедтер с Васиным впервые вместе играли. Но после перерыва они лучше понимали друг друга.