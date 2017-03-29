Александр ПАНКОВ: «Связку Алиев – Милевский возродить нереально»

Недавно известный агент Александр Панков заинтриговал общественность взрывной новостью: экс-полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев возвращается в большой футбол.

- Недавно у вас состоялась случайная встреча с Александром Алиевым. Расскажите об этом подробнее.

- Действительно, я был в барбершопе у своего друга Егора Лугачева, где повстречал Александра Алиева, который тоже у него обслуживается. Мы с ним случайно пересеклись. Поговорив с Сашей, увидел, что у него горят глаза, и есть большое желание вернуться в футбол. Некоторые команды уже выходили с ним на связь. Осталось Саше только определиться. Он самостоятельно тренируется, и даже спрашивал о моем зале, чтобы там дополнительно набрать кондиции. Я увидел, что у парня произошла своеобразная перезагрузка, и он действительно очень хочет заниматься любимым делом. Им интересуются украинские клубы, также возможны предложения не из Украины. Я пока что ему ничего не предлагал.

- Возможно, ли трудоустроить Алиева в «Тосно», чтобы возродить легендарную связку Милевский-Алиев?

- Думаю, что это очень сложно сделать, потому что в российском клубе нет лишней позиции для иностранца. Даже у Артема была непростая ситуация, и он не играл большинство игрового времени из-за лимита на легионеров. Всего три иностранца там может выступать. В «Тосно» это были - основной центральный защитник, опорный и левый полузащитник. Последнего, к слову, Милевский выбил из основного состава. Поэтому, на данный момент связка Алиев-Милевский нереальная, и этот трансфер очень сложно прогнозировать.

- Во время зимних сборов и в матчах ФНЛ Артем Милевский достаточно хорошо себя проявил. Есть ли вероятность того, что по окончанию первенства он перейдет в более сильную команду?

- Пока что мы не рассматриваем другие клубы, потому что у Артема еще полтора года будет действовать контракт с «Тосно». Сейчас задача номер один для Милевского: помочь своей команде выйти в российскую Премьер-лигу. Уверен, что желания Артема и клуба совпадут. «Тосно» выполнит задачу повышения в классе, а Милевский будет помогать этому коллективу успешно выступать на высшем уровне и добиваться положительного результата. Окончательно все будет ясно по задачам, которые будут поставлены перед клубом, летом. Если же «Тосно» повысится в классе, то, конечно же, не будет смысла менять клубную прописку. Если же команда не выйдет в Премьер-лигу, тогда будем садиться, и разговаривать с руководством. Впрочем, хочу подчеркнуть, что Артему очень нравится в «Тосно». К нему хорошо относятся, и о смене клуба он даже не задумывается.

- Российские СМИ писали, что в «Тосно» не все в порядке в финансовом плане…

- На сегодняшний день «Тосно» в десятки раз стабильнее некоторых украинских команд. Во всяком случае, я не слышал от Артема о каких-либо финансовых трудностях. Зарплаты выплачиваются без задержек, все делается вовремя. Возможно российские масс-медиа писали о затратах, которые команда понесет, если выйдет в Премьер-лигу. Так это нормальная ситуация, когда руководители ищут дополнительных спонсоров.

- Недавно вы встречались с экс-игроком «Динамо» Бадром Эль-Каддури и анонсировали интересный проект. Приоткройте хоть немного завесу… Отныне талантливые марокканские игроки, благодаря вашим усилиям, будут попадать в украинские клубы?

- С Бадром меня давно связывают дружеские отношения. К сожалению, у него нечасто получается бывать в Киеве. Однако недавно нам все-таки удалось повидаться, и мы обсудили варианты нашего сотрудничества. Возможно, в скором времени, марокканские футболисты будут отправляться играть в Украину, а украинские – в Марокко. В данный момент Эль-Каддури пробует себя в роли футбольного агента. Думаю, что с этого может получиться что-то интересное. Я ему предложил несколько своих кандидатур, в свою очередь он мне предложил своих футболистов, которые интересны на рынке. Посмотрим, что из этого получится…

- В одном из последних интервью ваш клиент Андрей Цуриков заявил, что ему надоело бегать по арендам, и он хочет подписать полноценный контракт. Какие шансы у Андрея остаться в «Александрии» на постоянной основе?

- Думаю, что такой вариант, конечно же, есть. Однако, прежде всего, нужно дождаться лета. Возможно, ему дадут еще шанс проявить себя в киевском «Динамо». После общения с руководством киевского клуба будет ясно, насколько в его услугах будут заинтересованы. Соглашение с «Динамо» у Цурикова рассчитано до конца 2017 года.

- Почему Владимир Лысенко покинул «Олимпик»?

- У Лысенко закончился с клубом контракт, который он должен был продлить, но, к сожалению, что-то не получилось. Затем Владимир получил очень интересное предложение от «Десны», претендующей на выход в Лигу Пари-Матч, и дал согласие на переход. Сейчас Лысенко хорошо играет за черниговский клуб. Я смотрел его последний матч с «Буковиной», где Володя неплохо себя проявил. Самое главное, что он набирает кондиции, и ему доверяют. Думаю, если команда выполнит задачу выхода в высшую лигу, Лысенко однозначно останется, и будет продолжать помогать «Десне».

Сергей ЛЕВЧЕНКО