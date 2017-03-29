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Аргентина всухую проиграла Боливии, Бразилия разбила Парагвай

В Южной Америке состоялись очередные матчи отбора на ЧМ-2018

  • 29.03.2017 08:49
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Отбор на ЧМ-2018. Южная Америка. 14-й тур

Боливия – Аргентина – 2:0
Голы: Арсе, 31, Морено, 52

Боливия: Лампе, Бехарано, Ральдес, Сентено, Вайяр (Кампос, 85), Флорес, Кастро, Эскобар, Чумасеро, Морено (Миранда, 90), Арсе (Хустиниано, 73).
Аргентина: Ромеро, Мусаккьо, Рохо, Фунес Мори (Каруццо, 36), Ронкалья, Ди Мария, Банега, Писарро, Перес (Акунья, 70), Корреа (Агуэро, 56), Пратто.
Предупреждения: Андухар (39), Банега (41), Арсе (60), Вайяр (67)

Эквадор – Колумбия – 0:2
Голы: Хамес, 20, Куадрадо, 34

Эквадор: Дреер, Айови, Кайседо, Мина, Валенсия, Орехуэла, Ойола (Ачильер, 66), Мена (Кайседо, 58), Пинейда, Кайседо, Валенсия (Кортес, 59).
Колумбия: Оспина, Арьяс (Бакка, 84), Мина, Диас, Сапата, Кардона (Урибе, 73), Хамес, Санчес, Агиляр (Торрес, 66), Куадрадо, Борха.
Предупреждения: Кайседо (27), Сапата (40), Ачильер (75), Орехуэла (85)
Удаление: Кайседо (61)

Чили – Венесуэла – 3:1
Голы: Санчес, 5, Паредес, 7, 22 – Рондон, 61

Чили: Браво, Исла (Диас, 89), Босежур, Хара, Эрнандес (Кармона, 88), Медель, Варгас, Арангис, Санчес, Видаль, Паредес (Вальдивия, 56).
Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Анхель, Фельчер, Гонсалес (Гарсия, 61), Самбрано, Ринкон (Фигера, 84), Отеро, Мурильо, Мачис (Пеньяранда, 68), Рондон.
Предупреждения: Гонсалес (43), Медель (45), Анхель (66), Диас (90)

Бразилия – Парагвай – 3:0
Голы: Коутиньо, 34, Неймар, 64, Марсело, 86

Бразилия: Алиссон, Маркиньос (Тиаго Силва, 46), Марсело, Фагнер, Миранда, Ренато Аугусто, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо (Виллиан, 87), Фирмино (Диего Соуза, 87), Неймар.
Парагвай: Сильва, да Сильва, Алонсо, Вальдес, Верон, Рохас, Риверос, Альмирон (Ромеро, 46), Перес, Домингес (Ромеро, 77), Гонсалес (Сантандер, 56).
Предупреждения: Вальдес (5), Домингес (76), Рохас (80)

Перу – Уругвай – 2:1
Голы: Герреро, 34, Флорес, 62 – Санчес, 30

Перу: Гальесе, Араухо, Йотун, Трауко, Родригес, Куэва (Уртадо, 45), Тапия, Каррильо (Поло, 83), Корсо, Флорес (Акино, 90), Герреро.
Уругвай: Муслера, Хименес, Фусиле, Перейра, Годин, Санчес (Урретавискайя, 63), Весино, Гонсалес, Родригес (де Арраскаэта, 73), Кавани, Суарес.
Предупреждения: Тапия (34), Урретавискайя (64), Уртадо (73), Герреро (78), Корсо (87), Фусиле (90)
Удаление: Урретавискайя (76)

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Источник — Sport.ua

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