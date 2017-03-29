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Домагой ВИДА: «Эстония опустила нас на землю»

Защитник сборной Хорватии прокомментировал сенсационное поражение своей команды от Эстонии (0:3)

  • 29.03.2017 08:37
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ФФУ. Домагой Вида
© ФФУ. Домагой Вида

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал сенсационное поражение своей национальной команды от Эстонии (0:3) в состоявшемся вчера Таллине товарищеском матче.

«Очень горестно после этого поражения, и мне очень жаль, что мы разочаровали своих поклонников, как в Хорватии, так и тех, что был на матче в Эстонии. Думаю, это просто был плохой день для нашей команды, в котором совпало много негативных нюансов.

Но я надеюсь, что в психологическом плане мы быстро сумеем восстановиться после этой осечки. Необходимо извлечь уроки из этого поражения. Может, даже и к лучшему, что мы проиграли в этом товарищеском матче — Эстония опустила нас на землю. И это неплохо, что в таком состоянии мы подойдем к важному поединку с Исландией в июне, которая сейчас является нашим основным конкурентом за первое место в отборочной группе ЧМ-2018», — сказал Вида после поединка с эстонцами.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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