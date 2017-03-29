РЕБРОВ: «Покажите сборную, которая много создаст в матче с Хорватией»

Две недели перерыва в чемпионате — отличный повод для кадровых и тактических экспериментов. Вот и киевское Динамо в отсутствие своих многочисленных сборников удивило специалистов новой схемой игры. Впрочем, свой разговор с наставником столичной команды Сергеем Ребровым начался с обсуждения темы выступления национальной сборной Украины.

— Сергей Станиславович, как вам поединок в Загребе?

— Конечно, для нашей команды это была непростая игра. Все понимали, что нам противостоит сильный соперник — думаю, самый сильный в группе. Впрочем, на мой взгляд, хорваты не показали всего своего потенциала, и в этом заслуга футболистов сборной Украины. Возможность зацепиться за очки была… Тем не менее я считаю, что ничего страшного не произошло. Во втором круге мы будем принимать на своем поле и Турцию, и Хорватию, поэтому шансы побороться за путевку на чемпионат мира по-прежнему остаются.

«У сборной Хорватии обычно намного больше моментов»

— В атаке мы не продемонстрировали всего, что могли. Согласны?

— Моментов действительно было не много, но покажите сборную, которая может их много создать в матче с Хорватией! А в отсутствии желания играть на команду, думаю, вообще никого нельзя упрекнуть. Отдача была максимальная, но этого не хватило.

— В обороне было достаточно проблем?

— Без ошибок нельзя отыграть ни один поединок, но я считаю, что клетчатые создали в этом матче гораздо меньше голевых моментов, чем они это делают обычно. Думаю, это заслуга наших футболистов. Конечно, от сборной всегда требуют результата — и требуют немедленно. Но я считаю, что команда на правильном пути, и она должна это доказать в следующих поединках.

— Показалось, что два разных тайма провел капитан Динамо Андрей Ярмоленко…

— Нападающие — игроки зависимые. Если на ногах Ярмоленко постоянно стоял как минимум один защитник, а второй все время его страховал, это нужно было использовать другим футболистам. Да, Андрею в какой-то мере не дали сыграть, хорваты знали, что если его нейтрализовать, шансы сборной Украины существенно снизятся, поэтому и уделили его опеке серьезное внимание.

— Одним из тех, кто не дал сыграть лидеру сине-желтых, был защитник Динамо Домагой Вида. Как вы оцените его действия?

— Команда не пропустила — значит к обороне особых претензий нет. Считаю, Вида провел хороший матч, он часто вступал в единоборства и почти все эти единоборства выиграл. При этом ему было непросто, ведь в паре с ним действовал защитник без большого опыта выступлений за сборную. Но, несмотря на это, центрбеки клетчатых справились со своей задачей и сыграли надежно.

«Игра в три защитника дает преимущество…»

— Без сборников Динамо провело спарринг с Ворсклой, и вы попробовали сыграть в три защитника. Как вам такая система?

— Коль уж мы уверенно победили, создав много голевых моментов, то она скорее понравилась, чем нет. Мы действовали так на тренировках, опробовали эту структуру в матче, и я думаю, что футболистам такая модель тоже пришлась по душе.

— В чем преимущество этой схемы?

— В численном превосходстве в атаке, в которой задействовано больше исполнителей. Равно как и в обороне. Но при этой модели нужна высочайшая активность от латералей, которые должны успевать и в нападении, и в защите.

— Будете действовать так и в официальных поединках?

— Посмотрим…

— Сергей Станиславович, на днях президент Динамо Игорь Суркис сказал, что в ближайшее время предложит вам новый контракт. Как вы прокомментируете его инициативу?

— У меня всегда были прекрасные отношения с президентом. Я благодарен ему за то, что он доверил мне такую команду, и я это доверие честно отрабатываю. Год назад мы договорились, что в конце этого сезона решим, есть ли смысл работать дальше, достаточно ли мотивации и возможностей развивать коллектив. Так что нужно завершить этот непростой сезон и потом совместно принять решение.

— Получается, до лета этот вопрос обсуждаться не будет?

— Да, это моя позиция, и президент о ней знает. Он с этим согласен. В конце прошлого сезона, я этого не скрываю, мне предлагали новый контракт, но тогда я честно признался — хочу доработать прежнее соглашение, увидеть свой прогресс, динамику развития команды. Будучи футболистом, я никогда не держался за все эти контракты. Чувствовал, что нужен команде, — и отдавал все силы. Так и сейчас. Буду понимать, что необходим, — с удовольствием продолжу работу…

Евгений ГРЕСЬ