Сергій НАГОРНЯК: «З кадровим потенціалом України все буде ще гірше»

Сергій Нагорняк оцінив кадровий потенціал збірної України.

«Перед матчем з Хорватією усі співчували Андрію Шевченкові за те, що його команда опинилася в кадровому дефіциті, - сказав Сергій Нагорняк, - Співчуваємо і після гри у Загребі. Чому так сталося? Бо накопичилися різні обставини. Легіонери не мають ігрової практики, а учасники чемпіонату України виступають у слабкій першості. Ми пожинаємо плоди політики клубів, які мало уваги приділяли розвитку дитячо-юнацького футболу і робили ставку на легіонерів. Буде ще гірше. А кращих часів можна буде очікувати лише тоді, коли ми відновимо чемпіонат України з 16-ти команд у два кола».