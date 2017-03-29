Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергій НАГОРНЯК: «З кадровим потенціалом України все буде ще гірше»

Спеціаліст вважає, що врятувати ситуацію може повернення до схеми з 16-ю командами в УПЛ

  • 29.03.2017 08:05
  • 248 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Нагорняк
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Сергій Нагорняк оцінив кадровий потенціал збірної України.

«Перед матчем з Хорватією усі співчували Андрію Шевченкові за те, що його команда опинилася в кадровому дефіциті, - сказав Сергій Нагорняк, - Співчуваємо і після гри у Загребі. Чому так сталося? Бо накопичилися різні обставини. Легіонери не мають ігрової практики, а учасники чемпіонату України виступають у слабкій першості. Ми пожинаємо плоди політики клубів, які мало уваги приділяли розвитку дитячо-юнацького футболу і робили ставку на легіонерів. Буде ще гірше. А кращих часів можна буде очікувати лише тоді, коли ми відновимо чемпіонат України з 16-ти команд у два кола».

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.