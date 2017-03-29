Збірна України U-21 зіграла внічию з Сербієй

У вівторок, 28 березня, молодіжна збірна Україна провела товариську гру зі збірною Сербії. Цей матч, так само як і перший спаринг «синьо-жовтих» проти Туреччини переможця не виявив і закінчився внічию – 1:1.

Загалом, на матч проти турецьких одноліток ця була схожа і по сценарію. Господарі володіли мінімальною перевагою і першими повели у рахунку – на 17-ій Радонич промчав до наших воріт і небезпечно пробив, проте Каневцев з його ударом впорався, але першим на добивання виявися Лутовац, якій і вивив свою команду вперед. Відігратися ж підопічні Олександра Головка зуміли ще до перерви – Добвик обіграв Ніколіча з зрівняв рахунок в матчі.

Другий тайм ніяких корективів в підсумковий рахунок матчу не вніс – 1:1.



Товариський матч

Сербія U-20 – Україна U-21 – 1:1

Голи: Лутовац (17) – Довбик (42)

Сербія: Ніколич, Стеванович, Башанович, Стоянович, Денич (Баінович, 46), Джяласан, Пантич (Злічич, 85), Йович (Пантович, 69), Главчич (Лазаревич, 85), Лутовац (Мркіч, 69), Радоньїч (Мацанович , 58)

Україна: Каневцев – Лобай, Зотько, Тимчик, Вакулко, Вачиберадзе, Зубков (Кочергін, 88), Швед (Борячук, 58), Лучкевич (Третьяков, 46), Довбик