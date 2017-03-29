Александр ПРИЗЕТКО: «Нас ждет дерби двух лучших команд таблицы»

Главный тренер «Металлиста 1925» Александр Призетко подвел итоги закарпатского сбора и поделился ожиданиями от матча против «Солли Плюс».

- Александр Сергеевич, давайте подведем итоги этого сбора. Все ли запланированное удалось выполнить?

- Да, считаю, что все запланированное здесь - на Закарпатье - мы сделали. Работали в режиме двухразовых тренировок, сыграли шесть спаррингов. В принципе, соперники в этих матчах у нас были достаточно неплохими. Радует, что команда не только старалась наиграть определенные связи, но и в каждом отдельно взятом матче добивалась результата. Это, по моему мнению, тоже важно.

- К матчу против «Солли Плюс» команда подойдет во всеоружии?

- Думаю, что мы на протяжении зимне-весеннего межсезонья хорошо подготовились и в поединке с земляками покажем качественный футбол. Сейчас у ребят будет два дня отдыха, они увидятся с родными и близкими, получат положительные эмоции и зарядятся позитивом. Ну а уже с пятницы начнем целенаправленно готовиться к предстоящей игре. Уверен, к этому матчу мы подойдем в оптимальной форме!

- С учетом того, что против «Солли Плюс» команда потерпела единственное поражение в первом круге, добавит ли это ребятам дополнительной мотивации?

- К тому же - это дерби, матч двух лучших команд таблицы. Наши болельщики зарядят нас положительными эмоциями и будут гнать вперед все 90 минут поединка. Ребята все прекрасно понимают и, уверен, с мотивацией на этот матч у них проблем не возникнет.

- Это межсезонье стало, наверное, самым длинным в вашей тренерской карьере. Пошло ли оно на пользу команде, все-таки почти пять месяцев без официальных игр - срок достаточно большой?

- Это межсезонье стало самым длинным во всей моей футбольной жизни. Но тут ничего не поделаешь, это наши реалии. Мы со своей стороны старались все делать планомерно, уделять пристальное внимание каждому аспекту, чтобы, не форсируя подготовку, подвести команду к сезону в оптимальной форме.

- Чуть более чем через неделю нашу команду ожидает первая официальная игра. Соскучились уже за болельщиками?

- Все мы очень соскучились и по болельщикам, и по ауре на стадионе. Очень хотим поскорей для них сыграть и порадовать наших фанатов положительным результатом. Вся наша команда очень ждет 5-го апреля, хотелось бы пригласить всех харьковчан на наш матч. Уверен, мы их не разочаруем!