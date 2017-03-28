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Швеция вырывает победу у Португалии, Испания обыгрывает Францию

Голландия уступает Италии, Австрия играет вничью с Финляндией

  • 28.03.2017 23:52
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Португалия – Швеция  2:3
Голы:  1:0 – 18 Роналду,  2:0 – 34, автогол Гранквист,  2:1 – 57 Классон,  2:2 – 76 Классон,  2:3 – 90, автогол Жоау Канселу.

Португалия – Марафона, Алвеш, Элизеу (Нелсон Семеду, 46), Жоау Канселу, Нету, Саншеш, Данилу Перейра (Вильям Карвалью, 46), Бернарду Силва (Эдер, 46), Моутинью (Пицци, 46), Желсон Мартинш (Андре Гомеш, 79), Роналду (Куарежма, 58).
Швеция – Юнссон, Гранквист (Янссон, 46), Хеландер (Хильемарк, 90), Крафт (Люстиг, 70), Классон, Хульт, Юханссон, Ларссон, Ларссон (Дурмаз, 67), Нюман (Берг, 87), Телин.

Ирландия – Исландия  0:1
Гол:  0:1 – 21 Магнуссон.

Ирландия – Вествуд, Иган (Бойл, 64), Пирс, Кристи, Брэйди, Хурихэйн (О`Кейн, 63), Макклейн (Лонг, 72), Хэйс (Хорган, 63), Макгиди (О`Дода, 73), Хендрик (Глисон, 63), Дойл.
Исландия – Кристинссон, Ингасон, Магнуссон, Сигурдссон (Эйельфссон, 53), Сэварссон (Йонссон, 85), Скуласон (Смарасон, 79), Сигурдарсон (Оумарссон, 65), Гисласон (Скуласон, 89), Гуннарссон, Финнбогасон (Карлссон, 72), Бедварссон.

Предупреждения: Иган (20), Ингасон (66).

Голландия – Италия  1:2
Голы:  1:0 – 10, автогол Романьоли,  1:1 – 11 Эдер,  1:2 – 32 Бонуччи.

Голландия – Зут, Худт, Мартинс Инди, Тете, Блинд (Виргевер, 83), Ленс, Вейналдум (Торнстра, 77), Промес (Бергейс, 89), Стротман (Триндаде, 46), Депай, Классен (Снейдер, 83).
Италия – Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Дармиан (Д`Амброзио, 89), Ругани, Пароло, де Росси (Гальярдини, 37), Верратти (Верди, 90), Дзаппакоста (Спинаццола, 62), Иммобиле (Белотти, 53), Эдер (Петанья, 69).

Предупреждение: Ругани (48).

Австрия – Финляндия  1:1
Голы:  1:0 – 62 Арнаутович,  1:1 – 76 Йенсен.

Австрия – Линднер, Драгович, Предль, Хинтереггер, Алаба (Гриллич, 46), Шопф (Грегорич, 72), Лазаро, Забитцер (Арнаутович, 46), Юнузович (Ильзанкер, 81), Харник (Янко, 46), Зуттнер (Лайнер, 46).
Финляндия – Градецки, Саксела (Йенсен, 58), Араюури (Вяйсянен, 46), Мойсандер, Лам, Райтала, Ягуби (Маттила, 65), Уронен (Аркивуо, 46), Хетемай, Тойвио, Пукки (Похьянпало, 58).

Предупреждение: Тойвио (66).

Франция – Испания  0:2
Голы:  0:1 – 68, пенальти Сильва,  0:2 – 77 Деулофеу.

Франция – Льорис, Косьельни, Курзава, Жалле, Умтити, Рабьо (Бакайоко, 46), Канте, Гризманн, Толиссо (Лемар, 80), Мбаппе (Жиру, 65), Гамейро (Дембеле, 80).
Испания – Де Хеа, Рамос, Альба, Карвахаль, Пике, Коке (Эррера, 74), Бускетс, Педро (Деулофеу, 67), Иньеста (Алькантара, 52), Иско (Сильва, 53), Мората.

Предупреждения: Рабьо (19), Жалле (55).

Источник — Sport.ua

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