Швеция вырывает победу у Португалии, Испания обыгрывает Францию

Ахаха, все страны играют товарняки, Франция, Испания, Хорватия, Италия, Бельгия - а нам "за...

а чего минусов наставили? )) не правда? Таки хоть один забили? ))) ахахахах

да и правда куда этим лаптеногим до футбольной державы, не забившей на последнем евро НИ ОДНОГО м...

что ты там про евро говоришь? Не напомнишь мне сборная какой страны ЕДИНСТВЕННАЯ не забила НИ ОДН...