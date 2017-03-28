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Товарищеский матч. Македония разгромила Беларусь

Горан Пандев отметился дублем

  • 28.03.2017 23:01
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Товарищеский матч.

Македония – Беларусь 3:0
Голы: Спировски (40), Пандев (60), Пандев (69)

Македония: Димитриевски, Ристовки, Ристевски, Мойсов, Шиков, Степанович (Ибраими, 82), Спировски (Тосевски, 78), Трайковски (Тричковски, 56), Алиоски (Чурлинов, 83), Пандев (Трачевски, 72), Несторовски (Эюпи, 79)
Беларусь: Гутор, Володько, Сиваков (Мартынович, 84), Политевич (Скавыш, 46), Поляков, Кисляк (Риос, 75), Стасевич, Кендыш (Брессан, 71), Драгун, Савицкий (Гордейчук, 58), Родионов (Сигневич, 59).

Источник — Sport.ua

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