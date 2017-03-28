Товарищеский матч. Македония разгромила Беларусь

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Украина сыграет в Кубке Дэвиса без Долгополова, Стаховского и Марченко 23:35 — Kuzyavr Толку от этой встречи никакой. Ну возьмет Смирнов сет-два, и все тут. Долго может не хочет на сбо...