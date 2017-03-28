Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Збірна України U-19 завершила виступи в эліт-раунді Євро-2017

В завершальному поединку украинці програли Фінляндії

  • 28.03.2017 23:00
  • 265 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Збірна України U-19 завершила виступи в эліт-раунді Євро-2017

28 березня юнацька збірна України U-19 провела заключний поєдинок еліт-раунду Євро-2017. Підопічні Володимира Єзерського поступилися своїм фінським одноліткам - 1:2.

Юнацька збірна України на мінорній ноті завершила виступи в еліт-раунді чемпіонату Європи-2017. Після поразки у другому турі від збірної Нідерландів, «синьо-жовті» у заключному матчі турніру поступилися команді Фінляндії, забивши гол престижу вже у компенсований арбітром час.

Перші тридцять хвилин матчу пройшли за рівної боротьби. Достатньо сказати, що першого удару у матчі було завдано на 26-й хвилині – Луньов пробив повз ворота, а всього гравці обох команд у першому таймі у «рамку» влучили лише двічі. Причому, обидва рази це вдалося фінським футболістам, а один «постріл» представників Суомі став фатальним: на 31-й хвилині Лассі Лаппалайнен змусив капітулювати кіпера українців Луніна.

Пропустивши, «синьо-жовті» пішли відіграватися, але змінити рахунок до перерви підопічним Володимира Єзерського не вдалося.

Початок другого тайму теж видався не найкращим для українців. Вже у дебюті другій половини зустрічі все той же Лаппалайнен, вдало виконавши штрафний удар, удруге засмутив Луніна.

Як не намагалися українці зрівняти рахунок – у другому таймі «синьо-жовті» за всіма показниками переграли своїх опонентів, єдине, що вдалося команді Володимира Єзерського, це гол престижу, який вже у компенсований арбітром час провів Денис Янаков. Прикра поразка – 1:2.

У підсумку, набравши три очки у трьох матчах, підопічні Володимира Єзерського фінішували на останній сходинці свого квартету, поступившись чотирма балами збірній Нідерландів, одним – команді Греції та пропустивши вперед за додатковими показниками фінів.

Фінляндія U-19 – Україна U-19 – 2:1
Голи: Лаппалайнен (31, 51), Янаков (90+3)

Фінляндія: Яаскеляйнен - А. Мяєнпяя, Хальме, Ахола, Піккарайнен, Лаппалайнен (Садат, 78), Від'єског (Юлятупа, 71), Кельман, Сойсало (Єрьоменко, 90+2), Н. Мяєнпяя, Мохамед
Україна: Лунін - Якімець, Счастливцев (Попов, 46), Миколенко, Дубінчак, Чеберко, Лєднєв, Шапаренко (Топалов, 59), Булеца, Луньов, Русин (Янаков, 66)

Попередження: Дубінчак (83), Садат (90+2)

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.