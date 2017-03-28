Збірна України U-19 завершила виступи в эліт-раунді Євро-2017

28 березня юнацька збірна України U-19 провела заключний поєдинок еліт-раунду Євро-2017. Підопічні Володимира Єзерського поступилися своїм фінським одноліткам - 1:2.



Юнацька збірна України на мінорній ноті завершила виступи в еліт-раунді чемпіонату Європи-2017. Після поразки у другому турі від збірної Нідерландів, «синьо-жовті» у заключному матчі турніру поступилися команді Фінляндії, забивши гол престижу вже у компенсований арбітром час.



Перші тридцять хвилин матчу пройшли за рівної боротьби. Достатньо сказати, що першого удару у матчі було завдано на 26-й хвилині – Луньов пробив повз ворота, а всього гравці обох команд у першому таймі у «рамку» влучили лише двічі. Причому, обидва рази це вдалося фінським футболістам, а один «постріл» представників Суомі став фатальним: на 31-й хвилині Лассі Лаппалайнен змусив капітулювати кіпера українців Луніна.



Пропустивши, «синьо-жовті» пішли відіграватися, але змінити рахунок до перерви підопічним Володимира Єзерського не вдалося.



Початок другого тайму теж видався не найкращим для українців. Вже у дебюті другій половини зустрічі все той же Лаппалайнен, вдало виконавши штрафний удар, удруге засмутив Луніна.



Як не намагалися українці зрівняти рахунок – у другому таймі «синьо-жовті» за всіма показниками переграли своїх опонентів, єдине, що вдалося команді Володимира Єзерського, це гол престижу, який вже у компенсований арбітром час провів Денис Янаков. Прикра поразка – 1:2.



У підсумку, набравши три очки у трьох матчах, підопічні Володимира Єзерського фінішували на останній сходинці свого квартету, поступившись чотирма балами збірній Нідерландів, одним – команді Греції та пропустивши вперед за додатковими показниками фінів.



Фінляндія U-19 – Україна U-19 – 2:1

Голи: Лаппалайнен (31, 51), Янаков (90+3)



Фінляндія: Яаскеляйнен - А. Мяєнпяя, Хальме, Ахола, Піккарайнен, Лаппалайнен (Садат, 78), Від'єског (Юлятупа, 71), Кельман, Сойсало (Єрьоменко, 90+2), Н. Мяєнпяя, Мохамед

Україна: Лунін - Якімець, Счастливцев (Попов, 46), Миколенко, Дубінчак, Чеберко, Лєднєв, Шапаренко (Топалов, 59), Булеца, Луньов, Русин (Янаков, 66)



Попередження: Дубінчак (83), Садат (90+2)