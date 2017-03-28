Сборная Украины U-17 вышла на Евро-2017

Сегодня финишировал элит-раунд чемпионата Европы U-17, финальная часть которого состоится в мае этого года в Хорватии. Юношеская сборная Украины (футболисты 2000 года рождения) боролась за путевку в 6-й группе, матчи которой проходили в Австрии. В заключительном поединке подопечные Сергея Попова встречались именно с хозяевами и добыли важнейшую волевую победу — 2:1.



Уже на 15-й минуте наши пропустили от Романо Шмида, правда, вели соперники в счете меньше десяти минут. На 24-й динамовец Евгений Исаенко отпасовал Алексею Кащуку, и форвард Шахтера восстановил равновесие.



Во втором тайме команды обменивались моментами, но счет долгое время оставался ничейным, пока на четвертой компенсированной минуте все тот же Кащук не оформил дубль и не принес тяжелую победу нашей команде.

Украина U-17 — Австрия U-17 — 2:1

Голы: Алексей Кащук (24, 80+3) — Романо Шмид (15).



Украина (4-1-4-1): Лтайф — Малышкин, Снурницын, Харжевский, Слива — Приходько — Кащук, Исаенко, Ващишин (Билошевский, 53), Цитаишвили (Мащенко, 75) — Холод (Супряга, 41).



Австрия: Антош, Майзль, Валльквист, Демаку, Балло (Шустер, 55), Шмид, Аганович, Кларер, Зульцбахер, Мур (Вунш, 66), Вайермайр (Бекар, 80+2).



Параллельно с этим матчем неудержимая Франция в своем поединке обыграла Швецию (2:0) и заняла в нашей группе итоговое первое место (7 очков). Именно она и вышла в финальную часть чемпионата Европы напрямую. Впрочем, и нам огорчаться особо не стоит: по регламенту турнира попадали на Евро и семь лучших вторых команд в своих группах. Сборная Украины оказалась в их числе. В итоговой таблице наша команда заняла втрое место, набрав шесть очков. Австрия — третья, у нее четыре пункта. Швеция стала последней с нулем баллов в активе.



Главным неудачником элит-раунда стала Португалии: она финишировала в своей третьей группе на второй позиции, но пролетела мимо Евро.



Таким образом, в мае 2017-го украинцы едут в Хорватию выступать в финальной части чемпионата Евро. В нем примет участие 16 команд, которые будут разделены на четыре группы по четыре команды. Дальше две команды выходят в четвертьфиналы и борются уже в плей-офф. Пять лучших команд чемпионата Европы попадут на чемпионат мира-2017, который пройдет со второго по 28 октября в Индии.