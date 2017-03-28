Арабидзе отличился голом в дебютном матче за сборную Грузии

19-летний нападающий «Шахтера» Гиорги Арабидзе во время паузы в чемпионате принял участие в двух матчах национальной сборной Грузии.



24 марта в поединке квалификации на чемпионат мира – 2018 грузины встречались с Сербией. Арабидзе вышел на замену на 69-й минуте игры и таким образом дебютировал в составе главной команды своей страны. К сожалению, спасти сборную Грузии от поражения ему не удалось – 1:3. Грузины занимают пятую строчку в группе, набрав в пяти матчах всего два очка.



А 28 марта Грузия провела спарринг с Латвией. Форвард «горняков» появился на поле на 63-й минуте и сначала помог отличиться партнеру, записав в актив голевую передачу, а в конце встречи Гиорги Арабидзе ударом со штрафного забил свой первый мяч за национальную сборную и установил окончательный счет матча – 5:0 в пользу грузинов.