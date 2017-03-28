Катерина Монзуль будет работать на матче женской Лиги чемпионов

Последние комментарии

Игорь СУРКИС: «В конце сезона решим судьбу Реброва» 22:21 — leo7711 от Барселоны до Зирки...М-да,если б не возвращение великого ВВЛТо и вспомнить за 20 лет нечего..Н...

Карпаты представили новую форму 22:14 — zhevaua Красивая форма, но рекламы налепили в лучших традициях бразилов. Будь я фанатом Карпат и хотел бы...

Лионель Месси дисквалифицирован на 4 матча сборной Аргентины 22:03 — Brian10 Дисциплинарный комитет ФИФА наверное забыл что имеет дело со звездой. Он же священен как корова в...