Катерина Монзуль будет работать на матче женской Лиги чемпионов

Лучший арбитр Украины среди женщин Катерина Монзуль получила назначение на матч женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Розенгард», который состоится 29 марта.
Помогать Монзуль будут соотечественницы: Марина Стрелецкая и Александра Арташева отработают на боковых линиях, а Анастасия Романюк назначена четвертым арбитром.
Источник — Sport.ua
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