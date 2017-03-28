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Россия вырывает ничью с Бельгией, Хорватия проиграла Эстонии

Соперник сборной Украины в отборе на ЧМ крупно уступил эстонцам

  • 28.03.2017 21:09
  • 1841 просмотров
  • 12 комментария
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rfs.ru
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Эстония –Хорватия - 3:0
Голы:  1:0 – 1 Лутс,  2:0 – 81 Васильев,  3:0 – 84 Зенев.

Эстония – Аксалу (Меэритс, 46), Баранов, Калласте, Метс, Тенисте (Меел, 89), Лутс, Тоомет (Васильев, 78), Клаван, Кяйт, Аньер (Зенев, 70), Дмитриев (Антонов, 86).
Хорватия – Калинич, Вида (Едвай, 85), Митрович, Лешкович, Брадарич (Бадель, 58), Ковачич, Перишич, Рог (Пиварич, 58), Пьяца (Чорич, 65), Чоп, Крамарич.

Предупреждение: Лешкович (67).

Россия – Бельгия - 3:3
Голы:  1:0 – 3 Васин,  1:1 – 17, пенальти Миральяс,  1:2 – 42 Бентеке,  1:3 – 45 Бентеке,  2:3 – 74 Миранчук,  3:3 – 90 Бухаров.

Россия – Акинфеев, Комбаров, Кудряшов, Васин, Нойштедтер, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Зобнин, Дзагоев (Оздоев, 17; Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46).
Бельгия – Миньоле, Вермален (Боята, 90), Алдервейрелд, Вертонген, Фоке, Тилеманс (Витцель, 66), Наингголан, Шадли (Феррейра Карраско, 77), Дембеле (Азар, 85), Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку, 77).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Иван Бестужев
      Иван Бестужев, 28.03.2017 21:15
    -3
    Правильно буде росія купила нічию за 300тисяч
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    Денис Простак
      Денис Простак, 28.03.2017 21:20
    +1
    Иван Бестужев, 28.03.2017 21:15
    Правильно буде росія купила нічию за 300тисяч
    согласен с тобой полностью)))) смотрел 2 тайм))) бельгия все зделала для того что бы россия сравняла ))))) умора и только))))
    Ссылка
    grec2016
      grec2016, 28.03.2017 21:24
    -8
    Денис Простак, 28.03.2017 21:20
    Иван Бестужев, 28.03.2017 21:15
    Правильно буде росія купила нічию за 300тисяч

    согласен с тобой полностью)))) смотрел 2 тайм))) бельгия все зделала для того что бы россия сравняла ))))) умора и только))))
    нету на тебя СБУ!! как ты смеешь смотреть матчи с участием аХрессора?? как ты смеешь видеть идеальный газон на суперсовременном забитом под завязку аХрессорском стадионе? как????
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    rotoff
      rotoff, 28.03.2017 21:30
    -2
    Украина и с Гондурасом бы результат не купила:деньги все петя забрал на шоколад
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    SeliK1936
      SeliK1936, 28.03.2017 21:31
    +4
    чё вы ржёте? Тут за своей жопой следить нужно, Хорваты крупно влетают каким-то эстонцам, пусть хоть и вторым составом, а наши только и могут, что выйти, пофоткаться, прогуляться, заведомо уже подразумевая, что соперник сильнее, и с желанием хоть бы зацепиться за ничью.
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    Иван Бестужев
      Иван Бестужев, 28.03.2017 21:36
    +1
    SeliK1936, 28.03.2017 21:31
    чё вы ржёте? Тут за своей жопой следить нужно, Хорваты крупно влетают каким-то эстонцам, пусть хоть и вторым составом, а наши только и могут, что выйти, пофоткаться, прогуляться, заведомо уже подразумевая, что соперник сильнее, и с желанием хоть бы зацепиться за ничью.
    Це товарняк ти довбак--січеш фішку товарняк і офіційний матч, Уельс усім у товарняках влітав і де був Уельс на Євро 1/4, Словакія 3-0 Німеччину у товарняку винесла і де була на Євро.
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    inflicted
      inflicted, 28.03.2017 21:38
    +3
    Чому ми знову ні з ким товарняк не граєм?
    Ссылка
    Antosha Chekhonte
      Antosha Chekhonte, 28.03.2017 21:45
    0
    Срусские всё настроение испортили. Налил немировской и хотел спокойно поболеть за бельгов, и на тебе... Порадовали полупустые трибуны и отвратный газон.
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    Antosha Chekhonte
      Antosha Chekhonte, 28.03.2017 21:51
    -2
    Иван Бестужев, 28.03.2017 21:15
    Правильно буде росія купила нічию за 300тисяч

    Я то думаю, чего всё так кардинально изменилось во втором тайме. Теперь понятно. Кстати, Навальный уже сообщил, что у него есть инфа по покупке этого матча. Когда выйдет, то должен залить видео по этому поводу.
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    poproshenko8
    poproshenko8, 28.03.2017 22:01
    0
    inflicted, 28.03.2017 21:38
    Чому ми знову ні з ким товарняк не граєм?
    Никто не хочет. Как с Сомали.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 28.03.2017 22:01
    0
    inflicted, 28.03.2017 21:38
    Чому ми знову ні з ким товарняк не граєм?
    А смысл этого матча? Ну вот реально - толку от сегодняшнего гипотетического товарняка? Следующий матч сборной - через два с половиной месяца. Какие игровые связи тут можно посмотреть и отработать, если в следующий раз команда соберется уже летом? Тем более через 3 дня после тяжелой отборочной игры. Хорваты вот вышли побегать вторым составом и набегали на крупное поражение от футбольного карлика. Много пользы им принес матч, как считаешь?
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 28.03.2017 22:05
    -1
    Те же бельгийцы прямым текстом говорили, мол, нахрен их федерация подписалась на никому не нужный матч с лаптеногими. Ну те хоть бабла немного срубили, нам такое не светит. Но в игровом плане толку все равно ноль.
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