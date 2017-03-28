Эстония –Хорватия - 3:0
Голы: 1:0 – 1 Лутс, 2:0 – 81 Васильев, 3:0 – 84 Зенев.
Эстония – Аксалу (Меэритс, 46), Баранов, Калласте, Метс, Тенисте (Меел, 89), Лутс, Тоомет (Васильев, 78), Клаван, Кяйт, Аньер (Зенев, 70), Дмитриев (Антонов, 86).
Хорватия – Калинич, Вида (Едвай, 85), Митрович, Лешкович, Брадарич (Бадель, 58), Ковачич, Перишич, Рог (Пиварич, 58), Пьяца (Чорич, 65), Чоп, Крамарич.
Предупреждение: Лешкович (67).
Россия – Бельгия - 3:3
Голы: 1:0 – 3 Васин, 1:1 – 17, пенальти Миральяс, 1:2 – 42 Бентеке, 1:3 – 45 Бентеке, 2:3 – 74 Миранчук, 3:3 – 90 Бухаров.
Россия – Акинфеев, Комбаров, Кудряшов, Васин, Нойштедтер, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Зобнин, Дзагоев (Оздоев, 17; Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46).
Бельгия – Миньоле, Вермален (Боята, 90), Алдервейрелд, Вертонген, Фоке, Тилеманс (Витцель, 66), Наингголан, Шадли (Феррейра Карраско, 77), Дембеле (Азар, 85), Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку, 77).
Источник — Sport.ua
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Правильно буде росія купила нічию за 300тисяч
согласен с тобой полностью)))) смотрел 2 тайм))) бельгия все зделала для того что бы россия сравняла ))))) умора и только))))
Я то думаю, чего всё так кардинально изменилось во втором тайме. Теперь понятно. Кстати, Навальный уже сообщил, что у него есть инфа по покупке этого матча. Когда выйдет, то должен залить видео по этому поводу.
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