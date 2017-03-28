Сергей РАФАИЛОВ: «Возврат к 16-ти командам – просто мечты»

Генеральный директор ФК «Заря» Сергей Васильевич Рафаилов об усовершенствовании текущего чемпионата, попытке возвращения к игре с 16-тью командами и судьбе Ю-21:



- Хочу сразу сказать, что я, конечно же, не против проведения чемпионата с 16-ю командами, а может и больше. Другой вопрос: готовы ли сегодня украинские клубы и Премьер-лига вместе с ФФУ рассмотреть вариант с увеличением количества команд? Я думаю, что нет. В конце прошедшего года не состоялись три матча по вине нескольких клубов, которые должны были организовать проведение этих встреч. Можно сказать, что на это повлияли погодные условия. Но клубы к этому не были готовы. И никто не провёл анализ почему это случилось.



Истинные причины не вскрыли, хотя они лежат на поверхности. Это неготовность инфраструктурно проводить эти матчи. Что изменилось в этом году? Находятся мечтатели, которые говорят, что от пяти и более команд Первой лиги готовы принимать участие в матчах Премьер-лиги. Покажите, как они готовы? Есть регламентные требования, где чётко написано, что должен иметь клуб.



Я бы хотел предложить журналистам съездить и изучить ситуацию на месте. Готовы ли эти клубы играть в элите и что у них есть на данный момент? Вспоминаю совещание двухгодичной давности, когда вставал вопрос принимать ли «Сталь» в Премьер-лигу или нет? Некоторые люди говорили, что стадион в Каменском будет готов к концу года. Кто-нибудь смотрел сейчас в каком состоянии он находится? Думаю, этот процесс сдвинулся не на много.



На сегодня четыре клуба в Премьер-лиге играют не по месту своей регистрации. «Шахтёр», «Олимпик», «Заря» и «Сталь». В первой лиге некоторые команды тоже играют не дома. Это, к примеру, «Десна», которая играет на «Оболонь Арене». По «Ильичёвцу», если он войдёт в элиту, наверняка будет вопрос, где играть.



Инфраструктурно для участия в Премьер-лиге сейчас готовы только «Ильичёвец» и «Оболонь-Бровар». Первые доказывают состоятельность ещё и своей игрой, а вот вторая команда, увы, этим похвастаться не может, находясь на 10-м месте. Если Федерации нужно больше несыгранных матчей в конце ноября, давайте всех приведём и расширим чемпионат до 28 команд. Мы увидели в каком состоянии стадион в Черкассах. Даже в Одессе на юге страны поле в этом году было, мягко говоря, неудовлетворительным. Так что, возврат к 16-ти и более командам – это просто мечты. Хорошие, но мечты.



Один эксперт, который, наверное, сейчас футбол только по телевизору смотрит говорит, что мы большая богатая страна и должны иметь 16-ть команд. Это говорит тот человек, который тренировал большой клуб и даже сборную. О футбольном могуществе нужно говорить по количеству полей. Когда будет их у нас хотя бы столько, сколько есть в Польше, тогда другое дело. Возьмём ту же Словению, где мы проводим сборы. Там в каждой даже маленькой деревне поле есть. С этого и нужно начинать. Альтернативы 12-ти командам в Премьер-лиге сейчас нет. Это должны понимать все.



Есть и другие варианты. ФК «Шахтёр» предложил вариант об усовершенствовании нынешнего чемпионата. Да, здесь есть варианты. Это лишь первый год. Здесь есть недостатки в формуле проведения, которые понижают интерес к матчам нижней шестёрки. Но предложение гендиректора «Шахтёра» Сергея Палкина тоже сделано без учёта тех реалий, которые есть. Не всё так просто будет. Футбольный рейтинг нашей страны постепенно падает. С учётом тех очков, которые мы набираем сейчас, Европоказатели страны, согласно рейтингу, могут быть хуже и хуже.



Ещё раз повторюсь: не будет расти наш футбол без строительства полей и инфраструктуры. Критиканы скажут: вот вы и стройте. Мы не должны этим заниматься. Будем обустраивать поля для ФК «Заря». Мы должны заниматься футболом и инфраструктурой для своего клуба. Всем остальным должно заниматься государство. Как и в любой нормальной стране, где развивается спорт, футбол, а правительство интересуется здоровьем своих граждан.



Да, была шикарная презентация искусственного футбольного поля в Николаеве. Но это всего лишь одно искусственное поле. Их нужно строить чаще. Как искусственные, так и натуральные. В разных городах. Если это будет происходить, тогда можно будет говорить о 14 или 16 командах.



Нужно оставлять 12-ть команд. Чтобы в следующем сезоне не было хуже. Нужно жить реалиями. Если не будет полей, то количество команд, играющих не на своих стадионах будет увеличиваться. Последний пример «Зирка», которая тренируется в Харькове, потому что в родном городе тренировочных полей у них попросту нет. А тренироваться и играть на одном стадионе – для одного поля крайне тяжело.



Я начинал работать в «Заре», когда в Луганске на «Авангарде» не было подогрева. По сей день вспоминаю тот матч с «Волынью». Мне до сих пор за него стыдно. Но ФФУ тогда поступила жёстко и справедливо, запретив нам играть в Луганске. И мы сделали поле и освещение. Да, были сложности и нюансы, но нам всё удалось.



Некоторые говорят, что для того, чтобы облегчить клубам жизнь в финансовом плане, нужно упразднить Ю-21. Но я так не думаю. Мы долго боролись с разрывом между детским и взрослым футболом. Во многих странах есть и Ю-17, и Ю-19, и Ю-21, и Ю-23 даже. В финансовом плане они могут это делать. Мы же нет.



Убрать Ю-21 – это идеи клубов, которые хотят не сегодня-завтра войти в Премьер-лигу и понимают, что добавятся сразу две команды. Говорят об этом и тренеры. Но в заявке по списку «А» 25 человек. А в протоколе на матч их 18. И то играют ведь не все. Что делать остальным? Будет пустая финансовая нагрузка на клуб. Да и интересы сборной учитывать нужно. Да, для клуба тяжело в финансовом плане содержать Ю-21, но это целесообразно. Финансы нужно находить не в сокращении. Нужно уменьшать аппетиты футболистов первой команды, подводя их к реалиям жизни. Это сделать непросто, но двигаться к этому нужно. Некоторые клубы это уже сделали, достаточно серьёзно, по слухам, снизив зарплаты футболистам.



Но здесь появляется вопрос результата. А для того, чтобы приглашать квалифицированных футболистов нужно платить деньги. Говорят, деньги не играют в футбол. Я с этим соглашаюсь. Если взять самосвал денег и высыпать их в центр поля, то футбола не будет (улыбается). Но за эти деньги можно построить качественные поля, улучшить инфраструктуру и приобрести трансферные права на качественных футболистов, развивать детский футбол.



Наша экономика на сегодня не позволяет зарабатывать клубам денег столько, чтобы можно было жить. Нам тяжело даже покрыть свои расходы на проведение домашних матчей. Я не говорю уже о зарплатах и различного рода расходах. Думаю, от продажи билетов в игре с «Шахтёром» нам удастся покрыть расходы по проведению этого матча, но это единичный случай.



К тому же, если мы уберём Ю-21, то получится возрастной разрыв. Где быть футболистам основы, которые, например, не попадают в заявку? Кто-то выстреливает в 19, а кто-то – в 23 года. Как бы тяжело ни было содержание команды, нам нужно искать для этого средства. Добавить что-то на данном этапе сложно, а необходимо сохранить то, что есть. Когда футбол в нашей стране начнёт себя окупать хотя бы на 50%, тогда мы сможем говорить о прогрессе. Не нужно делать шагов назад, но и шагов резких вперёд тоже. Попросту не потянем.



Резюмируя всё вышесказанное хочу сказать, что 12-ть клубов на сегодня с путём реформы – идеальный вариант. Один из путей усовершенствования – команда, которая занимает последнее Еврокубковое место должна сыграть переходной матч с первым клубом второй шестёрки. Нужно смотреть и советоваться. Чтобы не было отменённых матчей и тому подобного.



Почему-то интервью о количестве команд берут только у тренеров. Нужно говорить не только с ними.



Да, я читал интервью Сергея Палкина, который работает в одном из лучших клубов Европы. Он имеет право рассуждать на эту тему, потому что делает всё своими руками. «Шахтёр» многого добился.



А когда говорит какой-нибудь эксперт, который уже давно забыл, как живут сейчас клубы и помнит только то, как команды жили в советское время… Ещё раз обращаюсь к журналистам: съездите и посмотрите на инфраструктуру потенциальных новичков Премьер-лиги. Если ничего с мёртвой точки не сдвинуть, то в элитном дивизионе лишь прибавится команд, не играющих в своих городах. В таких ситуациях говорить, что футбол для зрителей просто нельзя.



Хочу предложить мечтателям, которые сидят в своих кабинетах и студиях, оторваться от стула и поехать посмотреть, что есть, а чего нет. А потом уже говорить, какой стадион готов принимать матчи, а какой не готов. Если есть оппоненты, которые могут мне возразить, я даже готов поехать и посмотреть всё вместе с ними. Без проблем!