Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт вошел в тренерский штаб «Мидлсбро».
37-летний Вудгейт стал помощником главного тренера Стива Анью, который возглавил команду после увольнения Айтора Каранки.
Джонатайн Вудгейт играл за «Мидлсбро» с 2006 по 2008 год, а также с 2012 по 2016-й.
Источник — Sport.ua
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