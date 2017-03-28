Джонатан Вудгейт вошел в тренерский штаб Мидлсбро

так сборной они еще и не делали, просто дали то что было, а сделают новую летом

это та сборная, тренер которой, сказал, что выйдут в финал ЧМ

ущербные, вы расстроились что бухой забил?))

Посмотрим на наш ближайший резерв, может прыгнем выше головы и выиграем хотя бы 1 игру.

0:5 гарантовано..можна навіть не тратитись і не їхати в Португалію...в кращому випадку якщо дуже ...