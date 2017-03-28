Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джонатан Вудгейт вошел в тренерский штаб Мидлсбро

Бывший защитник сборной Англии занялся тренерской работой

  • 28.03.2017 20:36
  • 40 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/Boro
© twitter.com/Boro

Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт вошел в тренерский штаб «Мидлсбро».

37-летний Вудгейт стал помощником главного тренера Стива Анью, который возглавил команду после увольнения Айтора Каранки.

Джонатайн Вудгейт играл за «Мидлсбро» с 2006 по 2008 год, а также с 2012 по 2016-й.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.