Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Президент Прімери відвідає Україну

Хав’єр Тебас проведе зустріч 6 квітня

  • 28.03.2017 20:27
  • 122 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Президент Прімери відвідає Україну

Україну відвідає делегація іспанської Ла Ліги

Українська Прем’єр-Ліга спільно з клубами продовжує вивчати успішний європейський досвід організації футбольного бізнесу, співпрацюючи з міжнародними партнерами. Якщо торік Україну відвідала делегація польської Екстракласи на чолі з Президентом Даріушем Марцеком, то наступного тижня до Києва прилетять представники найвищого керівництва іспанської Ла Ліги – одного з найуспішніших футбольних чемпіонатів континенту.

Очолює делегацію Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас, разом із ним прилетить Директор Аудіовізуального департаменту Мельсіор Солер.

Зустріч відбудеться 6 квітня.

Источник — Официальный сайт УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.