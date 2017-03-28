Президент Прімери відвідає Україну

Україну відвідає делегація іспанської Ла Ліги



Українська Прем’єр-Ліга спільно з клубами продовжує вивчати успішний європейський досвід організації футбольного бізнесу, співпрацюючи з міжнародними партнерами. Якщо торік Україну відвідала делегація польської Екстракласи на чолі з Президентом Даріушем Марцеком, то наступного тижня до Києва прилетять представники найвищого керівництва іспанської Ла Ліги – одного з найуспішніших футбольних чемпіонатів континенту.



Очолює делегацію Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас, разом із ним прилетить Директор Аудіовізуального департаменту Мельсіор Солер.



Зустріч відбудеться 6 квітня.