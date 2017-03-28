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32% игроков Серии А еще не родились, когда Тотти начал играть за Рому

Интересный факт из чемпионата Италии

  • 28.03.2017 20:00
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Интересный факт привел портал Opta, специализирующийся на спортивной статистике. Так, по сообщению портала, известно, что 32% игроков, выступающих в Серии А еще не родились, когда Франческо Тотти уже играл за «Рому» в чемпионате Италии.

168 из 529 игроков младше 24-х лет.

Источник — Sport.ua

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