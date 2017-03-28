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Дисквалификация Партизана из еврокубков отменена

Сербский клуб сможет выступить в еврокубках в следующем сезоне

  • 28.03.2017 19:57
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Спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворил апелляцию «Партизана» о дисквалификации из еврокубков.

В январе стало известно, что из-за долгов сербский клуб будет исключен из еврокубков на три последующих сезона, но сегодня было сообщено, что «Партизан» погасит все долги в ближайшее время и сможет принять участие в еврокубках.

Источник — Sport.ua

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