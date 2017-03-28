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Атлетико Мадрид проявляет интерес к полузащитнику Милана

Также в услугах Сусо заинтересован «Тоттенхэм»

  • 28.03.2017 18:45
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campeones.ua. Сусо
© campeones.ua. Сусо

Испанец Сусо перешел в «Милан» из «Ливерпуля» в январе 2015 года, однако сразу в команде Сусо закрепиться не сумел, и через год был отправлен в аренду на полгода в «Дженоа».

Но после своего возвращения в стан Россо-нери плеймейкер стал ключевым игроком в структуре игры Милана, чем вызвал интерес со стороны нескольких европейских топ-команд.

Как сообщает Todomercadoweb, в подписании Сусо заинтересован «Атлетико». Матрасники внимательно следят за его прогрессом с целью потенциального привлечения в столицу Испании. Интерес к Сусо также проявляет лондонский «Тоттенхэм».

В этом сезоне за «Милан» 23-летний испанец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

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