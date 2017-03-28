Атлетико Мадрид проявляет интерес к полузащитнику Милана

так ото ж. зразу і не зрозумієш, що за команда - чи то Лімо (Львів), чи то Парі-Мвтч (Львів), чи ...

Один з небагатьох бразил, який в Динамо заграв, віддавався на 100%, і в основі виходив не за свою...

Не плохой защитник, но все же не блестал... С этого и статус свободного получил - по ненадобности...