Атлетико Мадрид проявляет интерес к полузащитнику Милана

Испанец Сусо перешел в «Милан» из «Ливерпуля» в январе 2015 года, однако сразу в команде Сусо закрепиться не сумел, и через год был отправлен в аренду на полгода в «Дженоа».
Но после своего возвращения в стан Россо-нери плеймейкер стал ключевым игроком в структуре игры Милана, чем вызвал интерес со стороны нескольких европейских топ-команд.
Как сообщает Todomercadoweb, в подписании Сусо заинтересован «Атлетико». Матрасники внимательно следят за его прогрессом с целью потенциального привлечения в столицу Испании. Интерес к Сусо также проявляет лондонский «Тоттенхэм».
В этом сезоне за «Милан» 23-летний испанец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.