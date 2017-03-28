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Лионель Месси дисквалифицирован на 4 матча сборной Аргентины

Капитан «альбиселесте» оскорбил арбитра во ремя матча со сборной Чили

  • 28.03.2017 18:21
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eurosport.ru. Лионель Месси
© eurosport.ru. Лионель Месси

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по делу Лионеля Месси после инцидента, произошедшего во время матча между Аргентиной и Чили (1:0) в рамках отбора к ЧМ-2018.

Аргентинский форвард оскорбил одного из судей матча, за что получил дисквалификацию сроком на 4 матча и денежный штраф в размере 9350 евро.

Таким образом, Месси пропустит ближайший поединок против Боливии, а также еще три матча в рамках отбора к чемпионату мира в России.

Сообщается, что это решение соответствует предыдущим постановлениям Дисциплинарного комитета ФИФА в подобных случаях.

Источник — ФИФА

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