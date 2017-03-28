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Сборная Украины среди ветеранов сыграет против Венгрии в Ужгороде

25 лет прошло с момента исторического матча сборных Украины и Венгрии

  • 28.03.2017 18:05
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Сборная Украины среди ветеранов сыграет против Венгрии в Ужгороде
Национальная сборная Украины среди ветеранов 27 мая в Ужгороде проведет товарищеский международный поединок против ветеранов Венгрии. Этот матч будет приурочен 25-й годовщине первой официальной игре национальной команды нашей страны после получения независимости.
 
Напомним, матч Украина - Венгрия состоялся 29 апреля 1992 года на стадионе «Авангард» в Ужгороде. В присутствии 13-ти тысяч болельщиков команда Виктора Прокопенко проиграла в своем первом официальном поединке со счетом 1:3. Единственным голом со штрафного в составе нашей команды на 90-й минуте отличился Иван Гецко.
 
В том матче Украина сыграла следующим составом: Кутепов - Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбаларь, Шелепницкий, Погодин (Сак, 56), Саленко (Гецко, 59), Щербаков (С.Гусев, 69).
 
Многие футболисты из этого списка уже подтвердили свое участие в матче и уже сейчас можно говорить о том, что в Ужгороде соберется целое созвездие легендарных украинских футболистов, которые не один год прославляли нашу страну по всему миру.


 

Источник — Sport.ua

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