Национальная сборная Украины среди ветеранов 27 мая в Ужгороде проведет товарищеский международный поединок против ветеранов Венгрии. Этот матч будет приурочен 25-й годовщине первой официальной игре национальной команды нашей страны после получения независимости.
Напомним, матч Украина - Венгрия состоялся 29 апреля 1992 года на стадионе «Авангард» в Ужгороде. В присутствии 13-ти тысяч болельщиков команда Виктора Прокопенко проиграла в своем первом официальном поединке со счетом 1:3. Единственным голом со штрафного в составе нашей команды на 90-й минуте отличился Иван Гецко.
В том матче Украина сыграла следующим составом: Кутепов - Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбаларь, Шелепницкий, Погодин (Сак, 56), Саленко (Гецко, 59), Щербаков (С.Гусев, 69).
Многие футболисты из этого списка уже подтвердили свое участие в матче и уже сейчас можно говорить о том, что в Ужгороде соберется целое созвездие легендарных украинских футболистов, которые не один год прославляли нашу страну по всему миру.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.