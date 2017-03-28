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Данило Силва завершает карьеру в Динамо

Бразильский защитник покидает киевский клуб в статусе свободного агента

  • 28.03.2017 17:36
  • 436 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо. Данило Силва
© ФК Динамо. Данило Силва

Защитник Данило Силва после семи лет проведенных в «Динамо» завершает карьеру в клубе. Футболист получил статус свободного агента и возвращается в Бразилию.

Напомним, 30-летний бразилец получил серьезную травму в октябре 2016 года. По прогнозам медицинского штаба «Динамо» он не успевал вернуть физические и игровые кондиции к окончанию сезона.

Данило Силва перешел в «Динамо» в феврале 2010 года. За время выступлений в Киеве футболист в составе клуба стал 2-кратным чемпионом Украины, 2-кратным обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    uslan2705721
    online
      uslan2705721, 28.03.2017 17:39
    +1
    спасибо тебе Данило!
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    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 28.03.2017 17:41
    0
    на правый фланг нужен толковый футболист. Примороженный не уровень Динамо
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 28.03.2017 17:47
    0
    Спасибо за все, и удачи. Трансферная политика ДК, продолжает вызывать лишь недоумение!
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