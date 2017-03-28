Данило Силва завершает карьеру в Динамо

Защитник Данило Силва после семи лет проведенных в «Динамо» завершает карьеру в клубе. Футболист получил статус свободного агента и возвращается в Бразилию.
Напомним, 30-летний бразилец получил серьезную травму в октябре 2016 года. По прогнозам медицинского штаба «Динамо» он не успевал вернуть физические и игровые кондиции к окончанию сезона.
Данило Силва перешел в «Динамо» в феврале 2010 года. За время выступлений в Киеве футболист в составе клуба стал 2-кратным чемпионом Украины, 2-кратным обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины.
Источник — ФК Динамо Киев
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