Данило Силва завершает карьеру в Динамо

Защитник Данило Силва после семи лет проведенных в «Динамо» завершает карьеру в клубе. Футболист получил статус свободного агента и возвращается в Бразилию.

Напомним, 30-летний бразилец получил серьезную травму в октябре 2016 года. По прогнозам медицинского штаба «Динамо» он не успевал вернуть физические и игровые кондиции к окончанию сезона.

Данило Силва перешел в «Динамо» в феврале 2010 года. За время выступлений в Киеве футболист в составе клуба стал 2-кратным чемпионом Украины, 2-кратным обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины.