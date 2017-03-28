спасибо тебе Данило!

на правый фланг нужен толковый футболист. Примороженный не уровень Динамо

Спасибо за все, и удачи. Трансферная политика ДК, продолжает вызывать лишь недоумение!

Бомжам напомнили , что им везде не рады...)))

Лишнее доказательство тому что такой магазин в Харькове и нах не нужен.

и это говорит человек который проср@л свой край