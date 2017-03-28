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Олег ДУЛУБ: «Матвиенко сыграл с хорватами на серьезном уровне»

Главный тренер «Карпат» поделился впечатлениями от игры своего подопечного

  • 28.03.2017 17:03
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ФК Карпаты. Олег Дулуб
© ФК Карпаты. Олег Дулуб

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб оценил дебют своего подопеного Николая Матвиенко за сборную Украины в матче с Хорватией.

«Я очень счастлив, что парень не стушевался. В 20 лет он сыграл против одной из сильнейших европейских сборных на достаточно серьезном уровне. Очень рад за него», - сказал Дулуб.

Источник — #FootballHub

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