Олег ДУЛУБ: «Матвиенко сыграл с хорватами на серьезном уровне»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб оценил дебют своего подопеного Николая Матвиенко за сборную Украины в матче с Хорватией.
«Я очень счастлив, что парень не стушевался. В 20 лет он сыграл против одной из сильнейших европейских сборных на достаточно серьезном уровне. Очень рад за него», - сказал Дулуб.
Источник — #FootballHub
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