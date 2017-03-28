Юрій ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Карпати повинні мати все найкраще»

Генеральний директор ФК «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький поділився своїми враженнями від феєричної презентації нової форми команди.

«За весь час, що я працюю в «Карпатах», безумовно, це найкраща форма для нашої команди. У футболки вкладено дуже багато глибокого сенсу – і сучасні технології, і наші галицькі традиції, і символіка, і філософія. Це дуже якісна робота, яка несе в собі позитивну енергетику, що повинна передатися нашій команді на футбольному полі.



Чесно кажучи, важко визначити, яка футболка краща чи цікавіша. Усі вони по-своєму цікаві та оригінальні, адже демонструють любов та повагу нашої команди до міста та регіону.



Наш клуб постійно робить кроки для розвитку та самовдосконалення. «Карпати» повинні мати все найкраще. Команда має одні з найкращих умов для праці та відпочинку на сучасній базі, грає на елітному стадіоні, а тепер ще й змагатиметься у ексклюзивній формі. Залишається тільки чекати на результати, які, я сподіваюся, не за горами», - сказав Ставицький.