ЧМ-2018. Иран переиграл Китай, Сирия минимально уступила Южной Корее

Квалификация ЧМ-2018. Азия – 7-й тур
Группа А
Иран – Китай – 1:0
Гол: 1:0 – 46 Тареми.
Иран – Бейранванд, Гафури (Резаян, 80), Монтазери, Мохаммади, Эбраими, Пуралиганджи, Шоджаеи, Эззатоллахи, Джаанбахш (Амири, 88), Тареми, Гучанежад (Азмун, 72).
Китай – Цзэн Чен, Чжэн Чжи, Фэн Сяотин, Мэй Фан, У Си (Инь Хунбо, 50), Чжан Линьпэн, Сичжэ (Хуан Бовэнь, 46), Цзян Чжипэн, Чжан Юй Нин (У Лэй, 46), Гао Линь, Юй Дабао.
Предупреждения: Эззатоллахи (38), Шоджаеи (39), Джаанбахш (64), Инь Хунбо (81), Мэй Фан (90).
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Южная Корея – Сирия – 1:0
Гол: 1:0 – 4 Хон Чжон Хо.
Южная Корея – Гвон Сун Тхэ, Чжан Хен Су, Ким Чжин Су, Чхве Чхоль Сун, Хон Чжон Хо, Нам Тхэ Хи, Ко Мен Чжин (Ан Гук Ен, 54), Ки Сон Ен, Гу Чжа Чхоль (Хван Ый Чжо, 86), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (Ли Чжон Хеп, 73).
Сирия – Альма, Аль-Масри, Аль-Аджан, Аль-Шебли, Аль-Салих, Хадж Мохамад, Аль Мобайед, Юссеф (Аль-Хатиб, 56), Аль-Мавас (Абд Аль Джаффал, 76), Хрибин, Аль-Накдали (Mardikian, 86).
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Группа В
Австралия – ОАЭ – 2:0
Голы: 1:0 – 6 Ирвайн, 2:0 – 78 Лекки.
Австралия – Райан, Смит, Сэйнсбери, Райт, Миллиган, Ирвайн (Круз, 82), Дегенек, Тройси, Единак (Амини, 89), Лекки, Юрич (Кэйхилл, 71).
ОАЭ – Хасиф, Салем, Аббас (Матар, 79), Санкур, Ахмед, Ахмед (Абдуррахман, 38), Барман, Абдуррахман, Мабхут, Халиль (Исмаил, 55), Аль-Хаммади.
Предупреждения: Барман (80), Миллиган (82), Абдуррахман (83), Райт (84), Ахмед (85).
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Япония – Таиланд – 4:0
Голы: 1:0 – 8 Кагава, 2:0 – 19 Окадзаки, 3:0 – 57 Кубо, 4:0 – 83 Йосида.
Япония – Кавасима, Сакаи, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Ямагути, Харагути (Хонда, 66), Кагава (Кийотаке, 74), Морисиге, Окадзаки, Кубо (Усами, 84).
Таиланд – Тхамсатчанан, Нотчайя, Промрак, Намвисет, До, Плайнум, Кесарат, Сонгкрасин, Дангда, Крайсон, Чаттхонг (Сриянкем, 73).
Источник — Sport.ua
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